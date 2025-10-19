En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Murió
Música
Luto en la música

¿De qué murió Sam Rivers, el bajista de Limp Bizkit?

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años. La banda confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje en redes y recordó su influencia en el sonido del nu metal que marcó los años 2000.

Sam Rivers

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años. 

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, murió este sábado a los 48 años, según comunicó oficialmente la banda estadounidense a través de sus redes sociales. La noticia generó conmoción entre los seguidores del grupo, símbolo del nu metal que alcanzó fama mundial a fines de los años 90.

Leé también Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado durante un streaming
Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado de Misiones durante un streaming

Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia”, escribió el grupo liderado por Fred Durst en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por una foto del músico, con miles de mensajes de despedida de fanáticos y artistas de todo el mundo.

La familia de Rivers informó que su muerte fue consecuencia de una larga batalla contra el cáncer, aunque no brindó detalles sobre el tipo ni las circunstancias del fallecimiento. Desde el entorno de la banda pidieron respeto por la privacidad en este momento.

La noticia fue acompañada por una publicación de DJ Lethal, compañero de Rivers, quien compartió en redes una imagen del bajista con el mensaje “#FuckCancer”, confirmando así la enfermedad que enfrentaba.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 09.31.19

Nacido el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida, Rivers fue uno de los pilares de Limp Bizkit desde su creación, en 1994. Junto a su primo, el baterista John Otto, y al vocalista Fred Durst, dio forma al característico sonido de la banda, una mezcla explosiva de funk, metal y rap.

Su bajo se convirtió en la base rítmica de éxitos internacionales como Nookie, Break Stuff y My Generation, incluidos en los álbumes multiplatino Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). A lo largo de su carrera, el grupo vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.

El trasplante de hígado que marcó un antes y un después en la vida del bajista Sam Rivers

Sam Rivers-cancer

En 2015, Rivers se había visto obligado a dejar los escenarios debido a una grave enfermedad hepática provocada por el consumo excesivo de alcohol. En declaraciones al periodista Jon Wiederhorn para el libro Raising Hell: Backstage Tales from the Lives of Metal Legends, contó que los médicos le advirtieron que podría morir si no se detenía.

Finalmente fue sometido a un trasplante de hígado en 2017, lo que le permitió recuperarse y volver a tocar con Limp Bizkit un tiempo después. “Tuve que cambiar todo mi estilo de vida. Fue la única manera de sobrevivir”, expresó luego de ese suceso en una entrevista con Loudwire.

En sus últimas apariciones públicas, el músico había mostrado signos de fortaleza y superación. Durante el Festival Estéreo Picnic 2024 en Colombia, se presentó con una camiseta con la frase “Fuck Cancer”.

Con su estilo preciso y enérgico, Sam Rivers fue considerado el “pulso” de Limp Bizkit y una figura influyente dentro del género. Su aporte fue clave para definir el sonido que marcó a una generación de fans del rock alternativo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Murió Música Cáncer
Notas relacionadas
Murió a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro
Tragedia: quién es el hermano de la exjugadora de la Selección de Voley que murió al caer de un mirador en Santa Cruz
Un nene de ocho años murió en San Juan por un enfrentamiento entre bandas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar