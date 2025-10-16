Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie coreana y es el k-drama más esperado del año

Soompi describe a Tae-poong como un joven confiado y algo arrogante, acostumbrado a los trajes caros, los autos importados y las noches en los barrios más exclusivos de Seúl. Pero todo cambia cuando la crisis del Fondo Monetario Internacional golpea al país y lo obliga a tomar decisiones que jamás imaginó. Ese cambio es el núcleo emocional del relato y lo que ha despertado mayor expectativa entre los fanáticos del actor.

Junto a Lee Jun-ho, la actriz Kim Min-ha, reconocida internacionalmente por su papel en Pachinko, interpreta a Oh Mi-seon, una contadora brillante, práctica y sensible que se convierte en el sostén emocional y profesional del protagonista.

Esta es la primera colaboración entre ambos intérpretes, y su química en pantalla ha sido uno de los puntos más comentados por el público coreano y los seguidores del k-drama en redes sociales.

El elenco de la serie coreana Familia Typhoon

Lee Jun-ho

Kim Min-ha

Kim Min-seok

Kwon Han-sol

Lee Chang-hoon

Kim Jae-hwa

Kim Song-il

Lee Sang-jin

Kim Ji-young

Kim Sang-ho

El regreso de Lee Jun-ho a la televisión

Después del éxito rotundo de King The Land en 2023, Lee Jun-ho se tomó un breve descanso para elegir cuidadosamente su siguiente papel. Su regreso con Familia Typhoon marca un nuevo capítulo en su carrera, apostando por una historia más humana y reflexiva.

El actor explicó que lo que más le atrajo del guion fue la posibilidad de mostrar vulnerabilidad y crecimiento en un personaje que, a primera vista, parece superficial.

Cuándo se estrena y dónde ver Familia Typhoon

Con su combinación de historia, nostalgia, humor y emoción, Familia Typhoon promete convertirse en la nueva serie coreana de Netflix que marcará el cierre del 2025 y atraerá tanto a los fanáticos del género como a quienes buscan una historia de redención y esperanza.

Más allá de su contexto histórico, Familia Typhoon propone una reflexión universal sobre el fracaso, la responsabilidad y la madurez. A través de personajes imperfectos pero entrañables, la serie recuerda que el verdadero crecimiento surge de los momentos más difíciles.

Con actuaciones destacadas, una ambientación impecable y una narrativa emocionalmente honesta, la nueva serie coreana estrenó sus primeros dos episodios (en total son 16) y se perfila como uno de los títulos más comentados del año.

Tráiler de Familia Typhoon en Netflix