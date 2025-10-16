En vivo Radio La Red
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie coreana y es el k-drama más esperado del año

Esta nueva serie coreana en Netflix trae de regreso a Lee Jun-ho, y promete risas, nostalgia y una historia inspiradora. Por qué se convirtió en el k-drama del momento.

Redacción A24
Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie coreana y es el k-drama más esperado del año. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de su nueva serie coreana y es el k-drama más esperado del año. (Foto: Archivo)

La nueva serie coreana de Netflix, titulada Familia Typhoon (Typhoon Family), aterriza con una propuesta que combina drama, humor y emoción en partes iguales. El actor y cantante Lee Jun-ho, recordado por éxitos como The Red Sleeve y King The Land, regresa con un personaje completamente distinto: un joven heredero que debe enfrentarse a la dura realidad de la vida adulta cuando la fortuna de su familia desaparece.


Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 3: la serie más vista estrena su nueva temporada. (Foto: Captura de pantalla)

Ambientada en la crisis financiera asiática de 1997, Familia Typhoon retrata uno de los momentos más difíciles de la historia moderna de Corea del Sur. Entre oficinas llenas de tensión, fábricas al borde del colapso y sueños que se desmoronan, la serie propone un viaje emocional en el que el protagonista descubrirá el verdadero valor del trabajo, la familia y la superación personal.

La dirección está a cargo de Lee Na-jung, conocida por Love Alarm y Twenty-Five, Twenty-One, junto con Kim Dong-hwi, quienes construyen una mirada nostálgica sobre una época marcada por la incertidumbre económica, pero también por la solidaridad y la resiliencia de un país que aprendió a levantarse.

Familia Typhoon Netflix 2

De qué trata Familia Typhoon en Netflix

En el centro de la trama se encuentra Kang Tae-poong, interpretado por Lee Jun-ho, un joven que hasta hace poco disfrutaba de la comodidad y los lujos de una vida sin preocupaciones. Su nombre, que literalmente significa “tifón”, simboliza la tormenta interna que deberá atravesar cuando su padre fallece y le deja a cargo de una empresa en ruinas.

Soompi describe a Tae-poong como un joven confiado y algo arrogante, acostumbrado a los trajes caros, los autos importados y las noches en los barrios más exclusivos de Seúl. Pero todo cambia cuando la crisis del Fondo Monetario Internacional golpea al país y lo obliga a tomar decisiones que jamás imaginó. Ese cambio es el núcleo emocional del relato y lo que ha despertado mayor expectativa entre los fanáticos del actor.

Junto a Lee Jun-ho, la actriz Kim Min-ha, reconocida internacionalmente por su papel en Pachinko, interpreta a Oh Mi-seon, una contadora brillante, práctica y sensible que se convierte en el sostén emocional y profesional del protagonista.

Familia Typhoon Netflix 3

Esta es la primera colaboración entre ambos intérpretes, y su química en pantalla ha sido uno de los puntos más comentados por el público coreano y los seguidores del k-drama en redes sociales.

El elenco de la serie coreana Familia Typhoon

  • Lee Jun-ho
  • Kim Min-ha
  • Kim Min-seok
  • Kwon Han-sol
  • Lee Chang-hoon
  • Kim Jae-hwa
  • Kim Song-il
  • Lee Sang-jin
  • Kim Ji-young
  • Kim Sang-ho
Familia Typhoon Netflix 4

El regreso de Lee Jun-ho a la televisión

Después del éxito rotundo de King The Land en 2023, Lee Jun-ho se tomó un breve descanso para elegir cuidadosamente su siguiente papel. Su regreso con Familia Typhoon marca un nuevo capítulo en su carrera, apostando por una historia más humana y reflexiva.

El actor explicó que lo que más le atrajo del guion fue la posibilidad de mostrar vulnerabilidad y crecimiento en un personaje que, a primera vista, parece superficial.

Familia Typhoon Netflix 1

Cuándo se estrena y dónde ver Familia Typhoon

Con su combinación de historia, nostalgia, humor y emoción, Familia Typhoon promete convertirse en la nueva serie coreana de Netflix que marcará el cierre del 2025 y atraerá tanto a los fanáticos del género como a quienes buscan una historia de redención y esperanza.

Más allá de su contexto histórico, Familia Typhoon propone una reflexión universal sobre el fracaso, la responsabilidad y la madurez. A través de personajes imperfectos pero entrañables, la serie recuerda que el verdadero crecimiento surge de los momentos más difíciles.

Con actuaciones destacadas, una ambientación impecable y una narrativa emocionalmente honesta, la nueva serie coreana estrenó sus primeros dos episodios (en total son 16) y se perfila como uno de los títulos más comentados del año.

Tráiler de Familia Typhoon en Netflix

Redacción A24
Por Redacción A24
