"Lloraba, gritaba mi nombre": la brutal batalla entre 2 pitbulls y 2 hombres que terminó en muerte

Jesús tomó un machete y comenzó a golpear a los animales, pero la violencia de la escena era tal que el arma se rompió a la mitad. Sin rendirse, corrió hasta su cocina y regresó con un cuchillo de carnicero. “Él lloraba, gritaba mi nombre, me pedía ayuda, y yo solo podía decirle ‘perdón, Eddie’, mientras apuñalaba y apuñalaba al perro”, contó entre lágrimas.

A pocos metros, su hermana Shaine Starrett llamó al 911 mientras escuchaba los gritos desesperados. “Mi hermano lo intentó todo, apuñaló varias veces a los perros, pero no paraban. Fue una escena que nunca voy a olvidar”, relató la mujer.

El caos antes de la llegada de la Policía

Ataque 1

Minutos después, varias patrullas y una ambulancia llegaron a la casa. Los oficiales encontraron a uno de los pitbulls aún aferrado al brazo de Castillo, que yacía inmóvil en el suelo. Para liberar a la víctima y proteger a los presentes, un agente disparó contra el animal, que finalmente soltó y se alejó malherido.

“Nunca queremos dañar a un animal, pero no había otra opción”, explicó un vocero del sheriff. “El ataque continuaba incluso con personal de emergencias en el lugar. Había que actuar de inmediato”.

Castillo fue trasladado de urgencia al Houston Clear Lake Hospital, donde los médicos confirmaron su muerte minutos después. Presentaba múltiples heridas profundas en brazos, cuello y tórax, además de una importante pérdida de sangre.

Los dos perros fueron puestos bajo custodia de Control Animal del condado y posteriormente sacrificados debido a las lesiones que también presentaban tras la intervención del vecino y la Policía.

Un vecino que arriesgó su vida

Ataque 3 "Fue horrible": la batalla mortal entre 2 pitbulls y 2 hombres con un cuchillo y un machete

Excontitta resultó ileso, pero permanece en shock emocional. “Esas imágenes no se me van de la cabeza”, dijo al canal local KHOU. “Vi a mi amigo morir frente a mí y no pude salvarlo. Lo di todo, pero esos perros no se detenían”.

Vecinos del barrio señalaron que Castillo siempre se mostraba cariñoso con sus mascotas. “Los crio desde pequeños, los alimentaba bien, los paseaba. Nadie puede entender por qué reaccionaron así”, comentó uno de ellos.

Sin embargo, otros residentes afirmaron haber presentado denuncias por perros agresivos en la zona, e incluso algunos evitaban pasar frente a la casa. “Había antecedentes de ataques menores. Nos daba miedo caminar por esa cuadra”, contó una vecina que pidió mantener su nombre en reserva.

Desde la Oficina del Sheriff confirmaron que existían llamadas previas al 911 por reportes de animales peligrosos en ese sector, aunque no se había tomado una medida formal contra Castillo o sus perros.

Las imágenes del ataque

Guante "Fue horrible": la batalla mortal entre 2 pitbulls y 2 hombres con un cuchillo y un machete.

El canal local ABC13 difundió videos captados por cámaras de vigilancia de la cuadra. En las imágenes se observa cómo Castillo intenta detener a los perros cuando estos corren hacia los transeúntes en carrito de golf. Luego, uno de los animales se vuelve contra él, lo derriba y comienza a morderlo.

En otra toma, se ve a Excontitta corriendo con un cuchillo en la mano y atacando al perro en un intento desesperado por liberar a su vecino. “Nunca pensé que tendría que hacer algo así”, dijo después. “Pero si no intervenía, esos perros lo destrozaban entero”.

El impacto en la comunidad

El lunes siguiente, decenas de vecinos dejaron flores y velas frente a la casa de Castillo. Su familia lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y homenajes. En la descripción, lo recordaron como un hombre “alegre, generoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás”.

“Eddie trajo luz a la vida de tantas personas. El mundo es más sombrío sin él”, escribieron sus hijas en la página.

Castillo dejó tres hijas, un nieto, seis hermanos y a su madre. “Era un padre amoroso y un gran amigo. Su partida nos deja un vacío enorme”, expresó su sobrina, que viajó desde Houston para acompañar a la familia.

Qué dicen las autoridades sobre los ataques de pitbulls

El caso reavivó el debate sobre la tenencia de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas. Desde la Oficina del Sheriff recordaron que es responsabilidad de los dueños mantener el control y la seguridad sobre sus animales, y que ante cualquier signo de agresividad, se debe llamar a Control Animal.

“Nunca debemos intervenir directamente en un ataque de perros si no hay entrenamiento o herramientas adecuadas”, advirtió un portavoz del departamento. “En estos casos, cada segundo cuenta, y el instinto de protección puede costar otra vida”.

Especialistas explicaron que los ataques de pitbulls suelen ser de alta intensidad y difícil contención, ya que la raza posee gran fuerza mandibular y resistencia física. Sin embargo, destacaron que la conducta agresiva no es inherente a la especie, sino resultado de mala socialización, estrés o entrenamiento inadecuado.

Un acto de valentía y desesperación

A pesar del desenlace fatal, los vecinos reconocen la valentía de Excontitta, quien arriesgó su vida al enfrentarse a los animales. “Hizo lo que cualquiera haría por un amigo”, dijo su hermana Shaine. “Fue un acto de coraje, aunque nunca lo olvidará”.

El hombre continúa recibiendo apoyo psicológico. “Siento culpa porque no pude salvarlo, aunque sé que hice todo lo posible”, expresó al medio local The Galveston Daily News.

Sin explicación clara

Hasta el momento, los investigadores no encontraron una causa específica que haya provocado la agresión. Los informes veterinarios indicaron que los animales estaban bien alimentados y no mostraban signos de maltrato.

“Es un comportamiento atípico. Quizás un estímulo externo, un ruido o una pelea entre los perros desencadenó la reacción”, sostuvo el veterinario del condado, que participó de las pericias.

La Oficina del Sheriff confirmó que se trató de un “ataque imprevisible”, aunque señaló que había antecedentes de comportamiento territorial en los animales.