Luis Zahera arrasa en Netflix con "Animal 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada

Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.

¿Habrá segunda temporada de Animal en Netflix?

La gran incógnita es si la plataforma planea continuar con la historia. Hasta el momento, Netflix no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme ni descarte una segunda temporada de Animal.

Animal Netflix 1

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que no existe ninguna comunicación sobre nuevos episodios, y que todo dependerá del rendimiento que la serie mantenga durante las próximas semanas. Esta estrategia es habitual: Netflix analiza métricas clave como la retención de audiencia, el número de cuentas que completan la temporada y la respuesta en mercados internacionales antes de tomar decisiones.

En el caso de Animal, el panorama parece prometedor. Durante los primeros días de octubre, la serie escaló al puesto número uno en el top de lo más visto en Argentina y España, y se mantuvo entre los diez títulos más reproducidos de la región por más de una semana.

Estos indicadores podrían influir favorablemente en una decisión positiva, aunque los responsables creativos prefieren ser cautos.

Animal Netflix 1

Qué dijo el creador de Animal sobre el futuro de la serie

El guionista y director Víctor García León, habló brevemente sobre la posibilidad de expandir la historia de Animal: "La serie tiene un final que cierra un ciclo, pero deja abiertas varias puertas. Si el público responde, Antón tiene mucho más por contar", declaró.

Esa frase bastó para alimentar las esperanzas de los fans. García León insinuó que varios personajes secundarios, que en la primera temporada aparecen de manera más tangencial, podrían tener un desarrollo más profundo si la historia continúa.

También mencionó que el universo rural gallego ofrece un sinfín de situaciones cómicas y dramáticas que aún no se exploraron, especialmente en torno a los cambios generacionales y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno.

Animal Netflix 3

Luis Zahera encabeza el elenco de Animal

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Antonio Durán 'Morris'

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Pena

Por qué Animal es la serie más vista de Netflix

Más allá de la trama, el éxito de Animal en Netflix puede explicarse por factores culturales y emocionales. En tiempos donde predominan las series distópicas y los thrillers oscuros, esta producción ofrece algo diferente: humanidad, humor y una mirada tierna sobre lo cotidiano.

El lenguaje natural de los personajes, los paisajes rurales y la mezcla de costumbres locales con dilemas universales generan identificación incluso fuera de España. Para muchos espectadores latinoamericanos, el retrato de Antón y su entorno evoca historias familiares de esfuerzo y resistencia.

Animal Netflix 2

Cuándo podría llegar la segunda temporada de Animal

Si Netflix da luz verde a la continuación antes de fin de año, el rodaje podría iniciarse durante el primer semestre de 2026. Considerando los tiempos habituales de producción y postproducción, la segunda temporada de Animal en Netflix podría llegar a la plataforma a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Por ahora, no hay fechas confirmadas, pero tanto el elenco como los guionistas mantienen la agenda abierta a la espera del anuncio oficial.

Tráiler de la serie Animal en Netflix con Luis Zahera