Luis Zahera arrasa en Netflix con "Animal 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada

"Animal", la serie protagonizada por Luis Zahera, dejó al público de Netflix con ganas de más. El creador habló de su futuro y esto es lo que puede pasar con la segunda temporada.

por Redacción A24 |
Luis Zahera arrasa en Netflix con "Animal 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada. (Foto: Archivo)

Desde su estreno en Netflix, Animal se convirtió en una de las producciones más comentadas del año. La comedia dramática protagonizada por Luis Zahera logró en pocos días lo que muchas series tardan meses: conquistar tanto al público español como al latinoamericano. Ambientada en Galicia, con paisajes que se vuelven parte esencial del relato, la serie mezcla humor, ternura y crítica social en dosis precisas.

Los nueve episodios de aproximadamente treinta minutos cada uno alcanzaron los primeros puestos del ranking de visualizaciones en Argentina, México, Chile y España. Pero mientras los espectadores terminan el último capítulo, una pregunta se repite en redes, foros y medios: ¿habrá segunda temporada de Animal en Netflix?

Animal: el fenómeno inesperado que atrapó en Netflix

Animal no partía como una superproducción ni como un título rodeado de marketing internacional. Su éxito se gestó desde el boca en boca. Los usuarios comenzaron a recomendarla por su tono fresco y su retrato humano del mundo rural gallego.

Animal Netflix 2

Luis Zahera interpreta a Antón, un veterinario que intenta sobrevivir entre los desafíos del campo, las nuevas reglas del mercado y los conflictos personales que surgen al enfrentarse a un entorno cambiante. Su personaje conecta con el espectador porque combina la dureza del hombre rural con una sensibilidad que lo vuelve entrañable.

Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.

¿Habrá segunda temporada de Animal en Netflix?

La gran incógnita es si la plataforma planea continuar con la historia. Hasta el momento, Netflix no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme ni descarte una segunda temporada de Animal.

Animal Netflix 1

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que no existe ninguna comunicación sobre nuevos episodios, y que todo dependerá del rendimiento que la serie mantenga durante las próximas semanas. Esta estrategia es habitual: Netflix analiza métricas clave como la retención de audiencia, el número de cuentas que completan la temporada y la respuesta en mercados internacionales antes de tomar decisiones.

En el caso de Animal, el panorama parece prometedor. Durante los primeros días de octubre, la serie escaló al puesto número uno en el top de lo más visto en Argentina y España, y se mantuvo entre los diez títulos más reproducidos de la región por más de una semana.

Estos indicadores podrían influir favorablemente en una decisión positiva, aunque los responsables creativos prefieren ser cautos.

Animal Netflix 1

Qué dijo el creador de Animal sobre el futuro de la serie

El guionista y director Víctor García León, habló brevemente sobre la posibilidad de expandir la historia de Animal: "La serie tiene un final que cierra un ciclo, pero deja abiertas varias puertas. Si el público responde, Antón tiene mucho más por contar", declaró.

Esa frase bastó para alimentar las esperanzas de los fans. García León insinuó que varios personajes secundarios, que en la primera temporada aparecen de manera más tangencial, podrían tener un desarrollo más profundo si la historia continúa.

También mencionó que el universo rural gallego ofrece un sinfín de situaciones cómicas y dramáticas que aún no se exploraron, especialmente en torno a los cambios generacionales y las tensiones entre lo tradicional y lo moderno.

Animal Netflix 3

Luis Zahera encabeza el elenco de Animal

  • Luis Zahera
  • Lucía Caraballo
  • Carmen Ruíz
  • Antonio Durán 'Morris'
  • Sergio Abelaira
  • Darío Loureiro
  • Adrián Viador
  • Raquel Nogueira
  • Fer Fraga
  • Nacho Pena

Por qué Animal es la serie más vista de Netflix

Más allá de la trama, el éxito de Animal en Netflix puede explicarse por factores culturales y emocionales. En tiempos donde predominan las series distópicas y los thrillers oscuros, esta producción ofrece algo diferente: humanidad, humor y una mirada tierna sobre lo cotidiano.

El lenguaje natural de los personajes, los paisajes rurales y la mezcla de costumbres locales con dilemas universales generan identificación incluso fuera de España. Para muchos espectadores latinoamericanos, el retrato de Antón y su entorno evoca historias familiares de esfuerzo y resistencia.

Animal Netflix 2

Cuándo podría llegar la segunda temporada de Animal

Si Netflix da luz verde a la continuación antes de fin de año, el rodaje podría iniciarse durante el primer semestre de 2026. Considerando los tiempos habituales de producción y postproducción, la segunda temporada de Animal en Netflix podría llegar a la plataforma a fines de 2026 o comienzos de 2027.

Por ahora, no hay fechas confirmadas, pero tanto el elenco como los guionistas mantienen la agenda abierta a la espera del anuncio oficial.

Tráiler de la serie Animal en Netflix con Luis Zahera

