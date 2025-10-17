En vivo Radio La Red
La diputada Lorena Villaverde amenazó al periodista de A24 Nicolás Wiñazki

La candidata a senadora por LLA está involucrada en graves denuncias vinculadas al narcotráfico.

El escándalo de Lorena Villaverde

El escándalo de Lorena Villaverde, la diputada que estuvo presa por contrabando en Estados Unidos. 

La diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde estuvo presa por contrabando en Estados Unidos, más precisamente por transportar droga, según informaron en A24. La legisladora de Río Negro negó los cargos, pero se mostraron las actas de detención en la que consta que fue condenada y estuvo presa en el aeropuerto de Sarasota, en Florida, lo que impacta a LLA después del caso de José Luis Espert.

Nicolás Wiñazki contó además que tiene la entrada prohibida a los EEUU por narcotraficante y Facundo Manes sostuvo que va a pedir la expulsión de la legisladora de la Cámara de Diputados. En tanto, también sostuvieron que el Gobierno está analizando bajar su candidatura a días de las elecciones.

También se supo que aparece implicada en una causa por estafas piramidales. Hace semanas que la libertaria está en el ojo de la tormenta por los vínculos con Claudio Ciccarelli, el primo del acusado de narcotráfico Fred Machado y señalado como su testaferro.

Embed

A su vez, Wiñazki destacó que Villaverde lo amenazó a través de mensajes de textos, luego de haber desmentido las acusaciones y que el periodista mostrará todos los documentos en el aire de A24. Además, figura una denuncia de que intentó comprar un kilo de cocaína en EEUU, por lo que fue detenida y se le prohibió el ingreso a ese país.

En su cuenta de Instagram, Villaverde publicó el video completo del test con una declaración pública: “No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopia: la confianza se gana con gestos, no con discursos”.

El futuro incierto de Lorena Villaverde

Según informó, el resultado dio negativo: “No se detectó ningún tipo de drogas”, remarcó, mostrando los estudios médicos en sus historias, sin embargo, las causas que las persiguen están documentadas.

En tanto, en A24 detallaron que su candidatura está en riesgo e incluso la imagen de Villaverde viene bajando en su provincia a raíz de los escándalos que la envuelven y que impactan en La Libertad Avanza después del caso de José Luis Espert.

