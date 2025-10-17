La diputada Lorena Villaverde amenazó al periodista de A24 Nicolás Wiñazki

En su cuenta de Instagram, Villaverde publicó el video completo del test con una declaración pública: “No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopia: la confianza se gana con gestos, no con discursos”.

El futuro incierto de Lorena Villaverde

Según informó, el resultado dio negativo: “No se detectó ningún tipo de drogas”, remarcó, mostrando los estudios médicos en sus historias, sin embargo, las causas que las persiguen están documentadas.

En tanto, en A24 detallaron que su candidatura está en riesgo e incluso la imagen de Villaverde viene bajando en su provincia a raíz de los escándalos que la envuelven y que impactan en La Libertad Avanza después del caso de José Luis Espert.