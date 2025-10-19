A24.com

Carolina Amoroso presentó a su hijo Vicente y reveló el particular apodo que le puso por Mirtha Legrand

La periodista Carolina Amoroso estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand y presentó al aire a su hijo Vicente, explicando además el apodo que le puso por la diva.

19 oct 2025, 08:50
Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 18 octubre a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el candidato a diputado de La Libertad Avanza Diego Santilli, Carolina Amoroso y al doctor Jorge Tartaglione. Pero también hubo una sorpresiva visita que conmovió a todos en el aire.

La periodista Carolina Amoroso presentó en televisión a su hijo Vicente, de un mes y medio, fruto de su matrimonio con el músico Guido Covini, y sorprendió al contar el particular apodo que tiene el bebé en referencia directa a la diva.

"Me dijeron se van a conocer, se va producir el encuentro cumbre. Además a mi bebé yo le digo ‘el Chiqui’ porque todos los días recibe regalos entonces le digo: ‘es el Chiqui Legrand, recibe todos los días regalos’", adelantó la periodista ante la sonrisa de la conductora explicando el motivo del apodo del bebé en su honor.

"Es la bilateral", agregó sonriendo Amoroso. Luego se dio la presentación al aire del pequeño Vicente y Mirtha Legrand comentó: "La primera vez que tenemos un bebé". Y la periodista contó cómo vive esta nueva vivencia de la maternidad.

“Tiene un mes y ocho días. Es grandote. Nació con 4 kilos. Le doy el pecho pero mezcladito también porque es demandante y necesito refuerzos”, explicó la conductora de TN Internacional, Carolina Amoroso.

“Es el invitado más chico que he tenido en la mesa. ¡Era virgen de bebé!”, dijo Mirtha Legrand entre risas, feliz con la presencia del pequeño en su programa en la previa a su primer día de la madre.

Carolina Amoroso contó cómo fue el parto de su hijo Vicente

Carolina Amoroso habló desde la clínica donde fue mamá de Vicente junto a su marido Guido Covini y mostró las primeras imágenes del bebé en contacto con sus compañeros de TN.

“Fue increíble, hermoso, súper transformador. Nació en su fecha de parto y hasta ahora viene súper bien. Le gusta la noche para la actividad así que ustedes verán la cara”, indicó a pura felicidad la periodista en diálogo con Está pasando.

Además contó que su hijo Vicente ya es hincha de dos equipos de fútbol desde el momento en que nació: “Es de Bandfield y de Sarmiento de Junín como el papá. No tengo chance de hacerlo de Boca”, señaló.

“Está súper bien, súper canchero, lo que es espectacular”, dijo la conductora sobre los primeros momentos de su pareja en el rol de padre y contó que con su marido “se turnan para dormir” mientras atienden las primeras necesidades del bebé.

“En estos primeros momentos, la demanda de la mamá es mucha, pero él está súper canchero. Es todo alegría. Todo celebración”, detalló Amoroso, quien contó que su hermano viajó desde Canadá especialmente para conocer al pequeño.

“Es lo que creo que se merece Vicente, que vino a cambiarnos la vida, y lo deseamos mucho y estoy súper contenta”, finalizó la conductora muy emocionada en esta nueva etapa que vive como madre.

