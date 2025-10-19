Carolina Amoroso presentó a su hijo Vicente y reveló el particular apodo que le puso por Mirtha Legrand

“Tiene un mes y ocho días. Es grandote. Nació con 4 kilos. Le doy el pecho pero mezcladito también porque es demandante y necesito refuerzos”, explicó la conductora de TN Internacional, Carolina Amoroso.

“Es el invitado más chico que he tenido en la mesa. ¡Era virgen de bebé!”, dijo Mirtha Legrand entre risas, feliz con la presencia del pequeño en su programa en la previa a su primer día de la madre.

Carolina Amoroso contó cómo fue el parto de su hijo Vicente

Carolina Amoroso habló desde la clínica donde fue mamá de Vicente junto a su marido Guido Covini y mostró las primeras imágenes del bebé en contacto con sus compañeros de TN.

“Fue increíble, hermoso, súper transformador. Nació en su fecha de parto y hasta ahora viene súper bien. Le gusta la noche para la actividad así que ustedes verán la cara”, indicó a pura felicidad la periodista en diálogo con Está pasando.

Además contó que su hijo Vicente ya es hincha de dos equipos de fútbol desde el momento en que nació: “Es de Bandfield y de Sarmiento de Junín como el papá. No tengo chance de hacerlo de Boca”, señaló.

“Está súper bien, súper canchero, lo que es espectacular”, dijo la conductora sobre los primeros momentos de su pareja en el rol de padre y contó que con su marido “se turnan para dormir” mientras atienden las primeras necesidades del bebé.

“En estos primeros momentos, la demanda de la mamá es mucha, pero él está súper canchero. Es todo alegría. Todo celebración”, detalló Amoroso, quien contó que su hermano viajó desde Canadá especialmente para conocer al pequeño.

“Es lo que creo que se merece Vicente, que vino a cambiarnos la vida, y lo deseamos mucho y estoy súper contenta”, finalizó la conductora muy emocionada en esta nueva etapa que vive como madre.