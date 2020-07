Nissan revolucionará el segmento de los SUV pequeños con el nuevo Magnite

Nissan Magnite

Nissan India reveló la versión conceptual de su muy esperado B-SUV. Bautizado como el Nissan Magnite, el B-SUV elegante y rico en tecnología se lanzará en el año fiscal 2020 en la India.

Magnite es un acrónimo de las palabras "magnético" y "encendido". Mientras que magnético destaca el diseño y los atributos del producto que atraerán a los clientes, ignite enfatiza el comienzo de una nueva era que la marca quiere tener en el mundo.

Con el Magnite, Nissan quiere revolucionar el segmento de los B-SUV, es decir vehículos de menos de cuatro metros de largo

"El Magnite es un salto evolutivo en el ADN global de los SUV de Nissan", dijo Rakesh Srivastava, director gerente de Nissan Motor India.

"Con la tecnología de punta a bordo, será un cambio de juego en su segmento. Una oferta audaz en la categoría de menos de cuatro metros, estamos seguros de que Nissan Magnite redefinirá el segmento B-SUV para la industria. Se basa en la filosofía de 'Make in India, Make for the World' y ha sido diseñado en Japón teniendo en cuenta los requisitos y aspiraciones de los clientes indios ".

¿Fabricado en América Latina? Hagan sus apuestas... seguramente las filiales de Argentina, Brasil y México ya están compitiendo

El Nissan Magnite será una oferta premium rica en características con un diseño elegante para una presencia en carretera fuerte y dinámica.

Habrá que estar atentos a los próximos anuncios de la marca porque este vehículo puede ser un gran éxito en América Latina. Obviamente, para lograrlo tiene que ser fabricado en la región y es ahí donde las filiales de Argentina, Brasil y México van a pelear para conseguirlo.