Luc Donckerwolke nombrado "World Car Person of the Year 2022"

Los miembros del jurado de los World Car Awards, que representaban a 102 periodistas de 33 países, citaron el papel de Donckerwolke en la supervisión de nuevos e innovadores modelos, como el Hyundai IONIQ 5, el Kia EV6 y el Genesis GV60, como la principal razón para premiarle este año.

También han destacado los modelos Pony y Grandeur, que rinden homenaje a la herencia automovilística de Corea, a menudo desconocida.

"Me siento muy agradecido al recibir el premio World Car Person of the Year y me gustaría dar las gracias a todos los miembros del jurado y al valioso equipo de Hyundai Motor Group, sin el cual esto no habría sido posible", dijo Donckerwolke.

"He trabajado para muchas empresas y marcas a lo largo de mi carrera y estoy encantado con el reconocimiento que han recibido las marcas Hyundai, Kia y Genesis. Son un fiel reflejo del esfuerzo de todos los empleados, distribuidores y socios del Grupo que han trabajado con constancia para desarrollar una sólida línea de vehículos atractivos y relevantes a la venta en más de 200 países de todo el mundo", añadió.

El jurado del World Car también reconoció a los modelos de Hyundai, Kia y Genesis en varias categorías de premios. IONIQ 5 y el EV6 se situaron entre los cinco primeros en 2022 World Car Design. El GV70 se situó entre los cinco primeros en la categoría World Luxury Car 2022. IONIQ 5 también se situó entre los cinco primeros en la categoría de Vehículo Eléctrico Mundial del Año 2022.

De nuevo, IONIQ 5, EV6, Genesis G70 y el Hyundai Tucson se situaron entre los 10 primeros en el Coche Mundial del Año 2022, dando al Grupo más reconocimiento que a cualquier otro fabricante de automóviles de la lista.

"Desde que nos unimos al Grupo como CCO en 2016, no solo hemos continuado la trayectoria ascendente de las marcas Hyundai y Kia, sino que también hemos introducido una nueva marca de lujo, Genesis. Desde su introducción, la marca Genesis ha crecido hasta recibir muchos reconocimientos, y tengo el privilegio de formar parte de la creación, el lanzamiento y el desarrollo de la marca junto a muchos de mis estimados compañeros", dijo Donckerwolke. "Gracias de nuevo por este fantástico galardón.

Los 30 años de carrera de Donckerwolke como diseñador de automóviles le han permitido adquirir experiencia mundial trabajando para muchas marcas de prestigio, como Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat y Audi. Se incorporó al Grupo en 2016 y sucedió a Peter Schreyer como CCO en 2017.

Apasionado de la automoción y coleccionista, Donckerwolke también se enorgullece de su origen multicultural y habla ocho idiomas

El Grupo impulsó sus planes de electrificación global en 2021 a pesar de un año difícil para la industria automovilística mundial. El Hyundai IONIQ 5 y el Kia EV6 han recibido numerosos galardones a pesar de haber debutado a finales de año, y el Genesis GV60 -el primer vehículo eléctrico de la marca- también ha sido muy bien recibido.

El premio World Car Person of the Year forma parte de los World Car Awards anuales, que se lanzaron oficialmente en enero de 2004. El objetivo del premio es reconocer, premiar e inspirar la excelencia, el liderazgo y la innovación en la industria del automóvil. Entre los ganadores anteriores se encuentran Akio Toyoda (2021), Carlos Tavares (2020), Sergio Marchionne (2019) y Håkan Samuelsson (2018).