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Causa Cuadernos: la Justicia busca a una testigo clave que estaría desaparecida hace 30 días

La Justicia y la Policía Federal iniciaron una investigación para localizar a Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y una de las testigos del juicio oral por la Causa Cuadernos.

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La Justicia intenta localizar a Miriam Quiroga

La Justicia intenta localizar a Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner y una de las testigos del juicio oral por la Causa Cuadernos. (Foto: archivo)

La Justicia busca desde hace más de 30 días a Miriam Quiroga, una testigo considerada clave en el juicio oral de la causa Causa Cuadernos. Se trata de la ex secretaria de Néstor Kirchner, quien permanecería desaparecida con paradero desconocido, según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en A24.

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De acuerdo con la información difundida en el programa WiFi, la Policía Federal inició una investigación reservada para intentar localizarla, luego de que el tribunal que lleva adelante el juicio no lograra contactarla para notificarla formalmente sobre su declaración, que debería producirse el jueves de la semana que viene en el marco de la Causa Cuadernos.

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“Hay una testigo que está desaparecida. Una testigo del caso de corrupción más grande de la historia argentina”, afirmó Wiñazki durante la emisión.

Quién es Quiroga

Quiroga había declarado en distintas oportunidades sobre presuntos movimientos de dinero vinculados al kirchnerismo y aseguró haber visto bolsos con dinero dentro de la Casa Rosada. Sus testimonios habían tomado relevancia pública años atrás, especialmente tras una entrevista televisiva con el periodista Jorge Lanata.

Según se informó, la Justicia ordenó averiguaciones a través de Migraciones para determinar si Quiroga había salido del país. Hasta el momento, no habría registros que indiquen un viaje al exterior.

Miriam Quiroga busqueda
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

“Hace 30 días o más que la Justicia que lleva adelante este proceso no puede encontrar a Miriam Quiroga”, sostuvo el periodista.

Durante el programa también se indicó que una persona que dijo ser hijo de Quiroga se habría comunicado con el tribunal para informar que su madre estaba “muy estresada” y que no podía presentarse a declarar. Sin embargo, aclararon que no existirían constancias oficiales sobre esa comunicación.

“Entiendo que hubo una comunicación de una persona que dijo ser el hijo de Miriam Quiroga, no hay ninguna constancia de esto, que se comunicó con el tribunal y dijo que su mamá estaba muy estresada y que no podía testificar”, detalló Wiñazki.

La preocupación aumentó en las últimas semanas ya que "hace un mes que las autoridades del juicio de Cuadernos están buscando a Miriam Quiroga", remarcó.

La ex secretaria de Néstor Kirchner había tomado notoriedad pública en 2013 luego de brindar declaraciones televisivas en las que habló sobre supuestos movimientos de dinero y su vínculo con el ex presidente.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre su paradero ni precisiones judiciales públicas respecto del avance de la investigación.

El encargado del edificio

La denuncia se da luego de que el encargado del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta donde residió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner modificara su testimonio este jueves durante el juicio oral de la causa Causa Cuadernos y negara haber declarado que vio bolsos o valijas ingresar al inmueble.

El testigo, identificado como Julio Silva, declaró durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal 7 y aseguró que parte de su declaración previa no reflejaba lo que realmente había dicho en 2018.

JULIO SILVA encargado causa cuadernos
(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En ese marco, aseguró que firmó aquel testimonio sin haberlo leído y bajo presión. “Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí. Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, sostuvo ante los jueces.

Durante la audiencia, el tribunal le leyó fragmentos de su declaración del 14 de agosto de 2018, en la que había señalado que entre 2007 y 2010 se habrían registrado ingresos frecuentes de bolsos y valijas al edificio de la calle Juncal y Uruguay, presuntamente vinculados al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Silva rechazó esa versión en el debate oral y sostuvo que no reconocía como propios esos dichos incorporados en el expediente judicial.

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