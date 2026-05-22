El duro relato de la hermana de Diego Maradona sobre la fuerte interna con Dalma y Gianinna: "Despreciadas"

En la entrevista con Santiago Riva Roy, Rita Maradona comentó que no sabía de lo que sucedía con el astro y su lucha contra la adicción: “Nosotros la verdad no conocíamos la parte de Diego con la droga, pero sí me hubiese gustado saberlo para aconsejarlo. Pero lamentablemente no conocimos esa parte”, admitió.

"No sé por qué murió, hasta ahora nos preguntamos, eso lo van a tener que decidir los jueces y la conciencia de los médicos. Ya pasó, es triste, lo vamos a recordar con mucho cariño toda la vida", aseguró sobre la muerte del astro.

Y dejó en claro sus sensaciones al escuchar los audios de Leopoldo Luque en el juicio: "Escuchando los audios no sé si se puede dirigir a una persona así", afirmó.

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La feroz interna dentro del clan Maradona

Rita Maradona habló a fondo del conflicto que mantiene desde hace años con Dalma y Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, vínculo que está roto y parece lejos de llegar a un punto de reconciliación.

“Del día que falleció mi hermano no hablo. No lo sé por qué hay una grieta familiar", aseguró la señora. Y remarcó que ninguna de las partes intentó limar asperezas: "Ni ellas ni nosotras, no lo intentamos”, reconoció.

Consultada por Claudia Villafañe, Rita marcó aún más distancia: “De Claudia prefiero no hablar, ya pasó y ya fue la esposa. Queda como mamá de mis sobrinas. Mientras fue la esposa de mi hermano todo bien, ahora ella su vida y nosotras la nuestra”, lanzó.

“Con el resto de mis sobrinos tampoco tengo contacto, no me quita el sueño. Lo decidí porque es mutuo el distanciamiento”, dijo sincera sobre la distancia que existe con el resto de los hijos del Diez, Jana y Diego Junior.

Por último, el cronista le consultó si se sintieron despreciadas por sus sobrinas, y fue categórica con su respuesta: "En algún punto sí y hasta acá", concluyó firme.