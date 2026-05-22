El duro relato de la hermana de Diego Maradona sobre la fuerte interna con Dalma y Gianinna: "Despreciadas"

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, Rita Maradona, una de las hermanas del Diez, rompió el silencio.
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Rita, hermana de Diego Maradona, habló a fondo sobre la grieta dentro de la familia de Diego Maradona y la distancia con Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe.
En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, Rita Maradona, una de las hermanas del Diez, rompió el silencio.
Fue en una entrevista para el programa DDM (América Tv) donde la hermana del astro habló a fondo sobre la marcada distancia con sus sobrinas Dalma y Gianinna Maradona, y la madre de sus sobrinas, Claudia Villafañe.
Además, recordó cómo fue su vida al lado de Diego y la última vez que pudieron hablar en profundidad de varios temas: "La última charla que tuvimos fue en pandemia, hablamos sobre nosotros, nuestros papás, fue muy lindo. Siempre lo recordamos con mucho amor, porque para nosotros fue todo", comentó Rita con emoción.
Y en ese sentido agregó sobre la fama del futbolista: "Nosotros no tomamos dimensión de la figura que era Diego hasta que empezamos a viajar con él y en Nápoli fue una época que no podía salir ni a la calle. Pero para nosotros siguió siendo nuestro hermano, el futbolista aparte”.
En la entrevista con Santiago Riva Roy, Rita Maradona comentó que no sabía de lo que sucedía con el astro y su lucha contra la adicción: “Nosotros la verdad no conocíamos la parte de Diego con la droga, pero sí me hubiese gustado saberlo para aconsejarlo. Pero lamentablemente no conocimos esa parte”, admitió.
"No sé por qué murió, hasta ahora nos preguntamos, eso lo van a tener que decidir los jueces y la conciencia de los médicos. Ya pasó, es triste, lo vamos a recordar con mucho cariño toda la vida", aseguró sobre la muerte del astro.
Y dejó en claro sus sensaciones al escuchar los audios de Leopoldo Luque en el juicio: "Escuchando los audios no sé si se puede dirigir a una persona así", afirmó.
Rita Maradona habló a fondo del conflicto que mantiene desde hace años con Dalma y Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, vínculo que está roto y parece lejos de llegar a un punto de reconciliación.
“Del día que falleció mi hermano no hablo. No lo sé por qué hay una grieta familiar", aseguró la señora. Y remarcó que ninguna de las partes intentó limar asperezas: "Ni ellas ni nosotras, no lo intentamos”, reconoció.
Consultada por Claudia Villafañe, Rita marcó aún más distancia: “De Claudia prefiero no hablar, ya pasó y ya fue la esposa. Queda como mamá de mis sobrinas. Mientras fue la esposa de mi hermano todo bien, ahora ella su vida y nosotras la nuestra”, lanzó.
“Con el resto de mis sobrinos tampoco tengo contacto, no me quita el sueño. Lo decidí porque es mutuo el distanciamiento”, dijo sincera sobre la distancia que existe con el resto de los hijos del Diez, Jana y Diego Junior.
Por último, el cronista le consultó si se sintieron despreciadas por sus sobrinas, y fue categórica con su respuesta: "En algún punto sí y hasta acá", concluyó firme.