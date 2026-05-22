Disney+ presenta "Zambrano": llega el spin-off de "El encargado", la serie con Guillermo Francella

Disney+ confirmó el spin-off más esperado de "El encargado"

La noticia se convirtió rápidamente en tendencia entre los seguidores de la exitosa ficción protagonizada por Guillermo Francella. El anuncio oficial confirmó que Zambrano funcionará como un spin-off directo de El encargado, aunque con identidad propia.

La nueva producción estará encabezada por Gabriel Goity, quien volverá a ponerse en la piel de Matías Zambrano. El actor había logrado destacarse en las temporadas anteriores gracias a un personaje ambiguo, capaz de moverse entre la legalidad y la manipulación con absoluta naturalidad.

Detrás del proyecto estarán Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos nombres que se consolidaron dentro de la industria audiovisual argentina por su estilo provocador y por construir historias con fuerte crítica social. Además, Francella participará como productor ejecutivo, reforzando el vínculo entre ambas series.

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La dirección quedará en manos de la exitosa dupla de directores y Martín Hodara, quienes buscarán mantener el tono ácido y provocador que caracterizó a El encargado.

Qué reveló el adelanto de "Zambrano" con Gabriel Goity

El primer teaser difundido por Disney+ dejó varias pistas sobre el tono que tendrá la historia. Aunque el avance fue breve, alcanzó para instalar preguntas alrededor del personaje principal.

Según adelantó la producción, Zambrano será presentado como un abogado penalista exitoso en lo profesional y un desastre en lo familiar. La serie pondrá el foco en el complejo entramado que rodea al poder judicial y en las contradicciones del protagonista.

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La confirmación del regreso de Gabriel Goity despertó entusiasmo entre los seguidores de la ficción argentina. El actor logró construir un personaje incómodo, irónico y profundamente humano que rápidamente se ganó un lugar dentro del universo de El encargado.

En esta oportunidad, Goity tendrá la responsabilidad de sostener una historia propia y expandir el mundo narrativo que hasta ahora giraba alrededor del personaje de Eliseo, interpretado por Guillermo Francella.

La apuesta de Disney+ y Hulu parece clara: transformar a Zambrano en una figura central capaz de sostener una producción independiente con identidad propia.

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Guillermo Francella volvió con la cuarta temporada de "El encargado"

"El encargado", temporada 4 ya está disponible y lo hizo de una forma que refleja perfectamente la esencia de su protagonista. La serie protagonizada por Guillermo Francella volvió a romper esquemas y generó impacto con un gran anuncio. En un movimiento inesperado, los nuevos episodios aterrizaron en Disney+ un día antes de lo anunciado oficialmente.

En la nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?

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Y, como todo en la vida de Eliseo, incluso el final puede no ser el final. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos.

Las nuevas entregas de El encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.