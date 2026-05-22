José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y apenas tiene 8 episodios

De qué trata "Legado" en Netflix

La historia de Legado gira alrededor de Federico Seligman, un poderoso empresario de medios interpretado por José Coronado. Luego de alejarse temporalmente de la compañía para recuperarse de una grave enfermedad, el magnate decide regresar al centro de operaciones tras descubrir que sus hijos avanzaron con un nuevo plan empresarial que amenaza directamente el legado que construyó durante toda su vida. La tensión familiar se convierte rápidamente en el corazón del relato.

Federico observa cómo Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara intentan imponer una visión moderna del negocio, mientras él se aferra a una estructura tradicional que considera indispensable para preservar el poder de la familia.

El conflicto recuerda inevitablemente a la dinámica vista en Succession, donde Logan Roy mantenía una relación tóxica y dominante con sus hijos mientras todos luchaban por quedarse con el control de Waystar Royco.

Sin embargo, Legado optó por un tono mucho más cercano al melodrama clásico español, priorizando las emociones intensas y los escándalos familiares antes que la ironía sofisticada y la sátira política que caracterizaban a la serie de HBO.

Legado Serie Netflix 2.jpg

José Coronado lideró una serie marcada por las tensiones

Uno de los elementos más destacados de la serie fue precisamente la presencia de José Coronado, uno de los actores más reconocidos del audiovisual español.

El intérprete construyó un personaje severo, frío y obsesionado con el control absoluto de su empresa y de su familia. Su actuación fue señalada por varios espectadores como uno de los puntos fuertes de la ficción.

El elenco también incluyó a Belén Cuesta, Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera como los herederos enfrentados por el futuro del conglomerado.

A ellos se sumaron Susi Sánchez, Iván Pellicer y Lucas Nabor en distintos roles vinculados al entorno político y empresarial de los Seligman.

Legado Serie Netflix 1.jpg

Netflix volvió a apostar por las series españolas

Con Legado, Netflix continuó reforzando su estrategia de producciones europeas originales, especialmente dentro del mercado español, uno de los más exitosos para la plataforma en los últimos años.

Series como La casa de papel, Élite y Las chicas del cable demostraron previamente el enorme alcance internacional que podían alcanzar las ficciones españolas dentro del streaming.

Legado Netflix 1.jpg

En ese contexto, Legado apareció como una propuesta orientada a un público adulto interesado en dramas empresariales y conflictos familiares de alto voltaje.

Aunque no logró convertirse en un fenómeno global, sí consiguió llamar la atención de los usuarios que buscaban historias intensas y personajes moralmente ambiguos.

Por qué muchos fans de "Succession" vieron "Legado"

A pesar de las críticas y de las inevitables comparaciones, Legado encontró un espacio entre quienes extrañaban el vacío que dejó Succession tras su final. La posibilidad de volver a entrar en una historia de luchas corporativas y traiciones familiares resultó atractiva para buena parte del público.

Legado Serie Netflix 1.jpg

Además, sus ocho episodios permitieron consumir la serie rápidamente, algo que también favoreció su circulación dentro de la plataforma.

La tensión permanente entre los personajes y el clima de conspiración constante terminaron funcionando como uno de sus principales atractivos. Especialmente para quienes disfrutan de dramas familiares donde nadie parece completamente inocente.

Mirá el tráiler oficial de "Legado" en Netflix