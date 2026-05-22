El explosivo comentario de Sabrina Rojas ante la posibilidad de que Wanda Nara conduzca el Martín Fierro

En ese sentido, Sabrina Rojas puso como ejemplo a otras figuras de extensa trayectoria en la pantalla chica. “Si hay una Georgina Barbarossa que conduce hace 27 años y no tuvo un Martín Fierro como conductora, hay que esperar un poco más”, lanzó con sinceridad.

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De todas maneras, también aclaró que le parece positivo que aparezcan nuevas figuras en roles de conducción. “Me gusta igual que empiecen a entrar las conductoras nuevas. Porque si tenemos que esperar a que sigan todas, no entramos nunca a una Yanina Latorre. La culpa no es del Chancho, sino del que le da de comer”, remarcó.

Más adelante, recordó además una situación vinculada a Luis Ventura y la posibilidad de que Wanda llegue a conducir una futura ceremonia de los Martín Fierro. “Yo recuerdo un Luis Ventura el año pasado barajando que Wanda conduzca al Martín Fierro”, comentó.

Fue allí cuando dejó una de las frases más contundentes de la tarde: “¡No le va a ir nadie! A Wanda le falta mucho recorrido”, disparó tajante al analizar las críticas que surgieron tras la premiación.

Por último, volvió a apuntar contra el presidente de APTRA. “El único que se hace cargo es Ventura, que es un poco cholulo de Wanda”, aseguró. Y cerró con una reflexión que incluyó tanto a los medios como al público: “Si lo hubiese ganado Georgina, festejábamos un día y no se hablaba más, por eso la culpa no es de Wanda, sino de todos nosotros; y de ustedes, que les encanta que hablemos de Wanda”.

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Cuál fue la actitud que tomó Wanda Nara mientras la destrozaban por haber ganado el Martín Fierro a la mejor conductora

La consagración de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2026 sigue generando repercusiones y fuertes debates dentro del mundo del espectáculo. La empresaria y conductora quedó en el centro de la escena luego de recibir el galardón a mejor conductora, una decisión de APTRA que no pasó inadvertida y despertó opiniones divididas entre figuras del ambiente artístico.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartía categoría con nombres de extensa trayectoria como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Sin embargo, fue la mediática quien terminó imponiéndose en una de las ternas más comentadas de la ceremonia.

Además del reconocimiento a mejor conductora, Wanda Nara también se llevó la estatuilla correspondiente a mejor reality, aunque el premio individual fue el que más controversia provocó tras la gala.

Wanda Nara foto con los Martín Fierro

En medio de las críticas, el presidente de APTRA, Luis Ventura, salió a respaldar públicamente su elección y explicó por qué decidió apoyarla. “Yo la voté. Respeto las críticas, pero yo la voté. La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó”, sostuvo el periodista.

Lejos de responder a los cuestionamientos, Wanda Nara eligió mostrarse distendida desde sus redes sociales. Primero publicó una postal de los dos Martín Fierro sobre la cama, acompañada de un agradecimiento especial a Luis Ventura y a APTRA.

Más tarde, compartió distintas imágenes de la ceremonia y también una escena íntima junto a su entorno más cercano, donde se veía una mesa repleta de figuritas del Mundial y el clásico álbum de colección. “Nuestras noches”, escribió la conductora junto a un corazón, dejando de lado toda la polémica que se generó alrededor de su triunfo.