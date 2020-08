¿Cómo se miden los consumos de los autos? Características de los protocolos de homologación NEDC y WLTP

Homologación. El consumo de los autos

Los 2 protocolos tienen el mismo objetivo: medir los contaminantes regulados (CO/HC/NOx/Partículas) y el consumo expresado en CO2 a lo largo del ciclo para un vehículo nuevo; uno va a reemplazar al otro.

Introducido en 1992, el protocolo NEDC (New European Driving Cycle = Nuevo Ciclo de Conducción Europeo) ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado, progresivamente desde septiembre de 2017, por el protocolo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure = Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), mucho más próximo a las condiciones reales de uso de los vehículos.

La nueva prueba WLTP ofrece a los clientes una visión más realista de las emisiones contaminantes reguladas y del consumo expresado en CO2 de los vehículos, con datos mucho más representativos.

Calendario de la transición definitiva al WLTP

El protocolo WLTP reemplazó oficialmente al anterior procedimiento NEDC en septiembre de 2017 para los autos de pasajeros y en septiembre de 2018 para los vehículos comerciales ligeros (clases II y III).

Para limitar cualquier confusión en los consumidores entre los valores NEDC y WLTP, se dispuso una fase de transición desde septiembre de 2017 hasta enero de 2021.

Durante este período, y en función del país, los valores de consumo y de CO2 utilizados en las clasificaciones energéticas, folletos, dosieres comerciales y webs han sido los valores NEDC, los WLTP o ambos, pero siempre los mismos para todos los fabricantes del mismo país.

Así, por ejemplo, los valores WLTP se han utilizado en Finlandia desde septiembre de 2018, en Portugal desde enero de 2019, en Francia desde el 1 de marzo de 2020.

Algunos países europeos, como España e Italia, continuarán usando los valores de CO2 NEDC hasta diciembre de 2020.

Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP)

El Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP) permite la medición de los contaminantes regulados (CO/HC/NOx/Partículas) y el consumo expresado en CO2 en este ciclo.

Este nuevo procedimiento establece condiciones de prueba más realistas para dar información más representativa a los clientes.

Los test son supervisados por los Servicios Técnicos (UTAC en Francia) basado en ciclos de conducción normalizados (tiempo, velocidad, equipamiento, temperatura, etc.), del mismo modo para todos los fabricantes.

Del test NEDC al nuevo test WLTP

Hoy, los conductores están cada vez más preocupados por las cuestiones medioambientales.

Es por ello que las emisiones reguladas (CO, HC, NOx, Partículas) y el consumo expresado en CO2 son un factor que los compradores tienen en cuenta antes de comprar un vehículo.

Por lo tanto, era importante que las condiciones de las pruebas fueran lo más cercanas posible a la conducción real.

A continuación, las principales diferencias entre los dos procedimientos de test:

test NEDC WLTP

Tiempo del ciclo 20 minutos 30 minutos

Distancia del ciclo 11 kilometros 23,25 kilometros

Conducción 2 fases: 66% conducción urbana / 34% conducción extraurbana. 4 fases: 52%conducción urbana / 48% conducción extraurbana.

Velocidad media 34 km/h 46,5 km/h

Velocidad máxima 120 km/h 131 km/h

Influencia del equipamiento opcional No tiene en cuenta las opciones y su impacto en las emisiones reguladas (CO, HC, NOx, Partículas) y el consumo expresado en CO2. Tiene en cuenta las opciones y su impacto en las emisiones reguladas (CO, HC, NOx, Partículas) y el consumo expresado en CO2.

Cambio (caja manual) Cambios de marchas determinados y fijos Cambios de marcha determinados en función de las características del vehículo

Temperatura durante el test Mediciones realizadas a temperaturas entre 20 y 30°C Mediciones realizadas a 23°C, después a 14°C para emisiones de CO2

Ventajas del test WLTP

El nuevo test WLTP da a los consumidores una visión más realista de las emisiones de los vehículos, ya que las condiciones de las pruebas están basadas en una representación más parecida a las condiciones reales de conducción.

El WLTP ha redefinido unas condiciones mucho más estrictas, con unas pruebas a mayor velocidad y un tiempo de ensayo significativamente más largo (30 minutos en lugar de 20).

Para lograr una visión más representativa de las emisiones de CO2, el nuevo protocolo de homologación incluye el equipamiento de serie y todos los equipamientos opcionales del vehículo.

Esto da lugar a valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 basados en la aerodinámica, peso y resistencia a la rodadura del vehículo, con todo su equipamiento y opciones.

Además, el WLTP se ha desarrollado utilizando datos reales de conducción recogidos en todo el mundo.

Por tanto, representa mejor los perfiles de conducción diaria.

Ha sido desarrollado con el objetivo de ser usado como un ciclo de test universal. Así, las emisiones se pueden comparar en todo el mundo.

Sin embargo, la Unión Europea y otras regiones aplicarán el test de forma diferente en función de sus leyes y regulaciones de tráfico.

¿Qué cambia para el cliente?

Uno de los objetivos del WLTP es permitir al consumidor hacer comparaciones más realistas entre coches en términos de emisiones reguladas (CO, HC, NOx, Partículas) y de consumo expresado en CO2.

El objetivo del protocolo de homologación es poder comparar todas las ofertas en el mercado con el mismo estándar de medición. El NEDC ya lo permitía.

El WLTP ofrece, principalmente, un valor de consumo más realista. Por tanto, la evolución del protocolo proporciona una norma de medición única para todos los vehículos en Europa, que es más representativa y más próxima al uso real.

Hoy, cada coche producido va acompañado por un certificado de conformidad que incluye los valores de CO2 basados en el test WLTP.

Sobre la base de este documento oficial, que se podría calificar como el certificado de nacimiento del vehículo, éste puede ser matriculado en cualquier parte del mundo.

Es importante recordar que ni las prestaciones ni el consumo real de combustible se ven afectados, independientemente del protocolo de aprobación.

Sin embargo, los valores de los niveles de emisión de CO2 serán más realistas, ya que el nuevo protocolo WLTP refleja mejor el uso diario del vehículo en función de la configuración personal del mismo.

Será superior para los vehículos de motor de combustión y el valor de autonomía de los vehículos eléctricos e híbridos será inferior al indicado en el NEDC.

El test WLTP aporta resultados más realistas que el test NEDC pero no afecta al rendimiento ni al consumo de combustible de los vehículos ni a la autonomía de los vehículos eléctricos.