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Melody Luz se cansó de Alex Caniggia y tomó una tajante decisión: "Cosas nefastas"

La bailarina Melody Luz comunicó desde las redes la determinación que tomó con su pareja Alex Caniggia tras repetirse una situación que la incomoda.

5 jun 2026, 08:40
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Melody Luz se cansó de Alex Caniggia y tomó una tajante decisión: Cosas nefastas
Melody Luz se cansó de Alex Caniggia y tomó una tajante decisión: Cosas nefastas

Melody Luz se cansó de Alex Caniggia y tomó una tajante decisión: "Cosas nefastas"

Melody Luz se cansó de una situación que se repite con su pareja Alex Caniggia desde la virtualidad y comunicó la firme decisión que tomó.

La bailarina grabó un video donde explicó que dejó de seguir al padre de su hija en las redes sociales, cansada de los polémicos mensajes que da y que luego le caen a ella por sus opiniones.

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Melody Luz remarcó que ya charló con él en varias ocasiones de esta situación y que no logra revertir su accionar, por lo que pidió que no le envíen más comentarios a ella sobre lo que expresa su pareja en la virtualidad.

"¿Puede ser que por una vez en la vida no tengamos que decirles qué hacer? ¿Por qué no se mueven con no hacerle mal al otro?", planteó de entrada la madre de Venezia.

Y remarcó ya harta de los polémicos mensajes que da su novio: "Y a mí me caen todos los días con las cosas que sube Alex. Yo no estoy de acuerdo, ustedes no saben las charlas que nosotros tenemos".

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La firme decisión que tomó Melody Luz con Alex Caniggia en las redes con un palito a Mariana Nannis

En ese contexto, Melody Luz comentó en el video que dejó de seguir a Alex Caniggia y aclaró que ella intentó veces que no de esos polémicos mensajes que generan ruido en la virtualidad.

"Yo lo dejé de seguir porque ya no quiero ver las cosas nefastas que sube. Son nefastas, misóginas y no es humor. Ya me cansé de decírselo, pero no soy su madre. Mismo su madre hacía esas cosas, es lo que mamó", lanzó con un claro palito para Mariana Nannis, madre del mediático, con quien está enfrentada y distanciada hace tiempo.

La bailarina manifestó su preocupación al ver que esos conceptos de él pueden repercutir a nivel familiar en el hate: "Yo no estoy de acuerdo, lamentablemente no entiende que tiene una mujer y una hija, y que si algún día quieren tomar venganza con ella lo van a hacer", expresó.

Y cerró firme sobre esta situación que se repite y no logra revertir de parte de su pareja pese a los diálogos que mantuvieron: "Ya me cansé de explicárselo y no soy nadie para tener que enseñárselo, la única persona a la que tengo que criar es a mi hija, no a un hombre de 32 años".

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