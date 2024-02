Barracas venció a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga

Barracas se mostró dominante desde el comienzo del cotejo y complicó a los tucumanos con un juego agresivo y de presión, que rápidamente le dio resultado y se puso en ventaja.

A los 19 minutos, Facundo Mater encabezó un avance desde la derecha, llegó al fondo y envió centro, que tras ser desviado por el arquero José Devecchi, quedó a merced de Maximiliano Zalazar, quien la envió a la red.

El conjunto local siguió con el control de las acciones y a los 24 amplió las cifras a dos, tras un remate de Lucas Brochero, otro despeje de José Devecchi, que tomó Alexis Domínguez y remató, pero su disparo pegó en el brazo de Gianluca Ferrari en el área grande, penal.

El tiro de los doce pasos lo ejecutó el mismo Alexis Domínguez, quien con un potente remate al palo derecho, engañó al arquero y marcó el merecido 2 a 0.

El segundo tanto le quitó intensidad a Barracas, que bajó la presión y posibilitó que Atlético intentará buscar el descuento, pero el "Decano" no tuvo ni ideas, ni profundidad para lograrlo.

La parte final no varió demasiado, Atlético chocó contra su propia impotencia; mientras que el "Camionero" esperó tranquilo que transcurra el tiempo para quedarse con una justa victoria.

Con el triunfo, Barracas llegó a las 7 unidades y se metió en zona de clasificación en la Zona A; Atlético suma apenas 2 puntos y está a 1 de los colistas Banfield y Deportivo Riestra.

En la próxima fecha, la quinta, Barracas Central visitará Banfield el miércoles venidero desde las 19.15; al tiempo que Atlético recibirá en Tucumán a River Plate, ese mismo día, desde las 21.30.

- Síntesis -

Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi y Rodrigo Insúa; Rodrigo Herrera, Siro Rosane, Lucas Brochero, Alan Cantero y Maximiliano Zalazar; Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Matías Orihuela y Nicolás Romero; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Goles en el primer tiempo: 19m. Maximiliano Zalazar (BC) y 24m. Alexis Domínguez (BC), de tiro penal.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Mateo Bajamich por Mateo Coronel (AT) y Justo Giani por Renzo Tesuri (AT); 11m. Ramón Ábila por Alan Cantero (BC), Jhonatan Candia por Alexis Dominguez (BC) y Daniel Juárez por Maximiliano Zalazar (BC); 14m. Sergio Ortiz por Nicolás Castro (AT); 23m. Nicolás Servetto por Marcelo Estigarribia (AT); 29m. Carlos Arce por Siro Rosané (BC); 34m. Santiago Coronel por Lucas Brochero (BC); y 37m. Francisco Bonfiglio por Adrián Sánchez (AT).

Amonestados: Gianluca Ferrari (AT); Nicolás Romero (AT); y José Devecchi (AT).

Incidencia: en el segundo tiempo, 39m. Nicolás Romero (AT).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Tomás A. Ducó, de Huracán (local Barracas Central).