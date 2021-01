Campazzo y su mejor partido en Denver: cinco triples, victoria y hasta elogios de Ginóbili

Campazzo fue la figura en el triunfo de Denver.

Y un día llegó el Facundo Campazzo que la NBA esperaba encontrar. El cordobés vivió anoche su mejor actuación desde que llegó a la NBA: metió cinco triples sobre siete intentos, en los 21 minutos que estuvo en cancha, y fue decisivo para el triunfo de Denver sobre Minnesota por 124 a 109.

Tan bueno fue el nivel de Facu, que fue protagonista de una de las notas pos partido. "Me sentí bien, es una sensación asombrosa. Trato de dar el cien por ciento en cada lado de la cancha, trato de dar la vida en defensa y de tomar las decisiones correctas. Trabajé muy duro para estar acá, así que tomaré y trataré de aprovechar cada oportunidad", destacó el argentino.

El ex jugador del Real Madrid aseguró: "Creo que cada uno que entró aportó su juego, su granito de arena. Creo que hicimos una gran tarea a la hora de defender, todo el equipo. Dimos un paso adelante, así que tenemos que mantener esta intensidad y manera de jugar porque nos va a dar muchas cosas buenas".

Sobre sus primeros partidos en la NBA, y las dudas que había generado el nivel suyo y de Denver, el argentino reveló: "Sabía que iba a ser un rol totalmente distinto a lo que venía acostumbrado. Lo tengo bien en claro y en lo personal yo estoy disfrutando mucho el día a día, aprendiendo mucho de la liga. Va a ser un año de transición, así que no me estoy volviendo loco. Estoy tranquilo, trabajando duro, tratando de aprovechar cada oportunidad. Elegí este cambio porque era lo que quería, porque era mi sueño. La adaptación será un papel fundamental. Intentaré hacer lo mejor que pueda en cada minuto que me toque jugar y si no apoyaré a mis compañeros".

4ta tripleta de @facucampazzo! Excelente! Necesitaba un partido así. Lo grité fuerte! — Manu Ginobili (@manuginobili) January 4, 2021

Manu Ginóbili vivió con mucha alegría el partido de Campazzo y lo alentó en su cuenta de Twitter: "Necesitaba un partido así. Lo grité fuerte!", dijo el bahiense.