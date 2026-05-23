La picante predicción de Ángel de Brito sobre una de las nuevas participantes de Gran Hermano

Cabe recordar que la mediática ingresó el miércoles pasado durante la gala de repechaje. En esa instancia también volvieron varios exjugadores, entre ellos Brian Sarmiento, Yipio, Lola y Andrea del Boca, además de otros nuevos participantes que se sumaron oficialmente a la competencia junto a ella.

Desde su presentación, Charlotte Caniggia dejó en claro el perfil con el que piensa moverse dentro del juego. Con declaraciones tan particulares como espontáneas, sorprendió con frases que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. "A mí me gusta hacer de todo", expresó apenas se presentó ante el público. Luego agregó: "Yo considero que soy un ángel, yo soy un ser de luz iluminado", dejando una vez más en evidencia su personalidad extravagante.

Incluso, también lanzó una advertencia que no pasó desapercibida y que podría anticipar futuros cruces dentro de la casa: "Quizás en las peleas puedo llegar a ser medio mala".

Ni bien cruzó la puerta de la casa, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia recorrió los distintos ambientes buscando al resto de los jugadores y observando cada detalle del lugar. Fiel a su estilo relajado y frontal, una de las primeras cosas que comentó en voz alta fue la suciedad que encontró en la vivienda, una actitud que para muchos ya empezó a marcar cómo podría ser su estrategia dentro del reality.

charlotte-caniggia en GH Generación Dorada

Por qué Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano a pocos días de su ingreso

La estadía de Charlotte Caniggia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ya empezó a estar marcada por distintos episodios que no pasan desapercibidos entre los fanáticos del reality. A pocos días de su ingreso al ciclo de Telefe, la mediática volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar una incómoda situación durante una comida junto al resto de los participantes.

Todo ocurrió mientras almorzaba con sus compañeros, cuando descubrió un pelo dentro del plato de sopa que estaba consumiendo. El momento quedó registrado por las cámaras del programa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos. La reacción de asco de Charlotte generó una catarata de comentarios y muchos usuarios pusieron el foco en las condiciones de higiene dentro de la casa más famosa del país.

Desde que ingresó al reality, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dejó expuesto que la convivencia extrema no le resulta sencilla. En sus primeros días ya había dado que hablar al entrar al confesionario para pedir un “cafecito”, una escena que despertó memes y comentarios entre los seguidores del programa.

Pero ese no fue el único detalle que la incomodó desde el comienzo. También manifestó molestias por el olor dentro de la casa, una situación que, según dejó ver, comenzó a afectarla desde muy temprano en la experiencia televisiva. Con el correr de los días, varios de esos aspectos cotidianos parecen haberse convertido en un verdadero desafío para la mediática.

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A diferencia de otros participantes, Charlotte ya tiene recorrido en realities y conoce perfectamente cómo funciona el juego frente a cámara. Por eso, todo indica que su intención es permanecer la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la competencia. Sin embargo, algunas cuestiones vinculadas a la convivencia diaria podrían transformarse en un obstáculo importante para su adaptación.

Entre los temas que más le estarían costando aparecen justamente la higiene y las limitaciones relacionadas con la comida, dos puntos que históricamente generan tensión dentro de Gran Hermano. El episodio del pelo en la sopa volvió a instalar dudas entre los seguidores del programa, que comenzaron a preguntarse si la influencer logrará resistir la presión del encierro y las exigencias de la convivencia.

Mientras tanto, fuera de la casa, Alex Caniggia sigue de cerca cada paso de su hermana en el reality y ya le hizo llegar su apoyo absoluto en esta nueva etapa televisiva. El influencer apuesta a que el público acompañe a Charlotte en el juego y pueda superar los primeros conflictos que surgieron apenas iniciada la competencia.