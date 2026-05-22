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Netflix estrenó la película más esperada del 2026 y dura menos de 2 horas

"Las damas primero" llegó a Netflix este 22 de mayo y ya se convirtió en una de las películas más comentadas de la plataforma.

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Netflix estrenó la película más esperada del 2026 y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película más esperada del 2026 y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con un estreno internacional que promete dominar las tendencias durante los próximos días. La plataforma incorporó este viernes 22 de mayo de 2026 la película "Las damas primero", una producción protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike que mezcla humor, crítica social y situaciones incómodamente divertidas.

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La cinta, que dura apenas 1 hora y 33 minutos, ya comenzó a generar repercusión entre los usuarios de Netflix por su premisa provocadora y por el particular enfoque que plantea sobre las relaciones de poder en la sociedad.

De qué trata "Las damas primero" en Netflix

La trama de Las damas primero se centra en un ejecutivo corporativo exitoso, arrogante y acostumbrado a vivir rodeado de privilegios. El personaje principal disfruta de una vida marcada por el poder, los romances fugaces y una actitud claramente machista frente a las mujeres.

Sin embargo, todo cambia de forma inesperada cuando despierta en una realidad paralela completamente distinta. En ese nuevo mundo, las mujeres ocupan los espacios de poder político, económico y social, mientras que los hombres pasan a experimentar las desigualdades y presiones que antes parecían invisibles para él.

Las damas primero Netflix 1

Netflix resumió la historia con una sinopsis que rápidamente despertó curiosidad entre los espectadores: "Un arrogante y carismático seductor disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres".

La película utiliza el humor como principal herramienta narrativa, pero detrás de cada escena también aparece una crítica directa a los estereotipos de género y a ciertas dinámicas naturalizadas dentro de la sociedad actual.

La película francesa que inspiró el fenómeno de Netflix

Aunque muchos recién descubrieron esta historia gracias al estreno de Netflix, lo cierto es que la idea original nació en Francia. I Am Not an Easy Man, dirigida por Éléonore Pourriat, ya había generado repercusión años atrás por su manera de cuestionar los comportamientos machistas desde la sátira y el absurdo.

Las damas primero Netflix 2

La directora francesa se hizo conocida por abordar temáticas vinculadas al feminismo y la desigualdad de género desde una perspectiva provocadora. En esta nueva adaptación internacional, la esencia de la historia se mantiene intacta, aunque con un tono más orientado al gran público global de Netflix.

La producción actual apuesta por escenas más dinámicas, diálogos veloces y situaciones diseñadas para generar conversación inmediata en redes sociales. De hecho, desde las primeras horas del estreno comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que destacaron el enfoque “incómodo pero necesario” de la película.

Una duración ideal para quienes buscan algo rápido en Netflix

Otro de los factores que juega a favor de Las damas primero es su duración. La película apenas supera la hora y media, algo que muchos usuarios consideran clave al momento de elegir contenido dentro de Netflix.

Con un ritmo rápido y escenas que avanzan constantemente hacia nuevas situaciones absurdas, la historia evita momentos innecesarios y mantiene la atención del espectador desde el inicio.

Las damas primero Netflix 3

La directora Thea Sharrock apostó por una narración ágil, con diálogos directos y secuencias diseñadas para que el impacto del mensaje llegue sin perder el tono de comedia.

Ese equilibrio entre entretenimiento y reflexión es justamente lo que podría convertir a la película en uno de los fenómenos virales más fuertes de las próximas semanas.

Una película que podría convertirse en tendencia mundial

Netflix necesita constantemente contenidos capaces de generar conversación inmediata. En ese sentido, Las damas primero reúne varios ingredientes ideales para convertirse en un éxito global.

Las damas primero Netflix 4

Tiene una duración corta, actores reconocidos y escenas diseñadas para circular rápidamente en redes sociales. Además, aborda un tema sensible desde el humor, algo que históricamente suele potenciar el interés del público.

La película recién llegó a la plataforma, pero ya comenzó a instalarse entre las búsquedas más populares relacionadas con Netflix. Todo indica que durante los próximos días seguirá acumulando reproducciones y comentarios alrededor del mundo.

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