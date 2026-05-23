El profundo mensaje de Daniela Christiansson tras celebrar sus 35 años en Argentina: "Este año aprendí..."

Además, el amor y el sostén de sus vínculos ocuparon un lugar fundamental dentro de su mensaje. “Pero también hubo muchísimo amor. El amor de mis hijos, que le dan sentido a todo. El amor de mi pareja a pesar de la distancia, los desafíos y los momentos más difíciles. El amor de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que se cruzaron en mi camino con cariño y generosidad”, manifestó.

IG Daniela Christiansson - cumpleaños 35 en Argentina

La influencer también destacó también el valor de la gratitud en esta etapa que transita junto a sus seres queridos. “Hoy, en mis 35 años, me siento profundamente agradecida. Agradecida de estar acá. Agradecida por mi salud, por mis hijos, por mi pareja, por nuestra familia reunida. Agradecida por cada desafío que me hizo más fuerte y por cada momento de felicidad que me recordó lo que realmente importa”, sostuvo.

En otro tramo de su publicación, volvió a referirse al verdadero significado de la resiliencia: “Este año me enseñó que la fortaleza no siempre tiene la forma que imaginamos. A veces, simplemente se encuentra en seguir adelante, un día a la vez, con amor, incluso cuando las cosas son difíciles”.

Finalmente, Daniela dejó en claro cómo encara esta nueva etapa personal y familiar: “Así que entro en este nuevo año de vida con más confianza, más serenidad y, sobre todo, con el corazón lleno de gratitud”.

Por su parte, Maxi López también utilizó sus redes sociales para dedicarle tiernos mensajes a la madre de sus dos hijos menores y darle una cálida bienvenida a la Argentina. Desde sus Instagram Stories compartió dos imágenes junto a ella y sus herederos. En una escribió: “Feliz cumple amor. Bienvenida a Argentina”, mientras que en otra postal familiar expresó: “Feliz cumple babe. We love you”.

Como muestra de afecto, Christiansson reposteó ambas historias y respondió con un romántico “And I love you”, dejando ver la ilusión y entusiasmo que siente por este nuevo comienzo junto a toda la familia.

Ig saludo Maxi Lopez a Daniela Christiansson por cumpleaños 35

Cuál fue el gesto de Daniela Christiansson ni bien llegó a Buenos Aires que revolucionó las redes

La reciente llegada de Daniela Christiansson a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando, significó el comienzo de una nueva etapa familiar para Maxi López. Semanas atrás, el exjugador ya había contado que su esposa y los nenes viajarían al país para instalarse durante una larga temporada, con la intención de fortalecer el vínculo entre todos sus hijos y compartir la convivencia diaria.

Así, apenas aterrizó en Buenos Aires, la modelo sueca mostró en sus redes parte del cálido recibimiento que preparó el exfutbolista. En una de las imágenes, publicada con la ubicación “Buenos Aires, Argentina”, se pudo ver un clásico combo argentino: mate y facturas esperándola. Además, también compartió otra postal donde disfrutó de un tradicional sandwich de miga de jamón y queso.

daniela christiansson argentina

De acuerdo a lo informado por la periodista Naiara Vecchio, la pareja se mudó este 20 de mayo a Nordelta, más precisamente a la propiedad que Maxi López compró para mantenerse cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, y así afianzar aún más la relación cotidiana con ellos.

"Finalmente, todos juntos", escribió el exdelantero en sus redes sociales junto a un video en el que se ve a sus hijos mayores jugando con Elle en el jardín. Para él, esta mudanza simboliza el sueño cumplido de tener a todos sus hijos reunidos bajo un mismo techo.