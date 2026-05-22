Ricky Diotto mostró una contundente foto tras la condena en la causa con Fernanda Callejón: "Lo único..."

Este 22 de mayo se confirmó la condena por parte del Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana a cuatro meses de prisión en suspenso para Ricky Diotto por lesiones leves en grado de tentativa contra María Fernanda Callejón.
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Ricky Diotto se expresó a través de una sugestiva foto luego de que fuera condenado a cuatro meses de prisión en suspenso en el caso con María Fernanda Callejón.
Este 22 de mayo se confirmó la condena por parte del Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana a cuatro meses de prisión en suspenso para Ricky Diotto por lesiones leves en grado de tentativa contra María Fernanda Callejón.
Luego de enterarse de la resolución judicial, el odontólogo realizó un extenso descargo en sus redes sociales en el que expresó su postura frente a la sentencia. En ese marco, también publicó un mensaje dirigido directamente a su hija, Giovanna, en medio del impacto personal que le generó el fallo.
“Lo único importante: ella ”, compartió junto a una tierna foto en la que se lo ve abrazado a su hija dentro de un auto, una imagen que deja en claro cuáles son sus prioridades en este momento.
Previo a esto, había realizado un fuerte descargo en sus redes sociales, donde intentó minimizar la situación y dejó en claro su postura frente al fallo judicial, apuntando a su interpretación de lo ocurrido y marcando su posición tras la condena.
Tras haber sido condenado a cuatro meses de prisión en suspenso en la causa iniciada por su ex, María Fernanda Callejón, por violencia de género, Ricky Diotto tomó su celular y publicó un extenso descargo en Instagram. El posteo, que en pocas horas superó los 7.000 “me gusta”, funciona como una suerte de repaso en primera persona de los últimos cuatro años de un conflicto judicial que lo atravesó profundamente.
“Hoy es un día muy importante ”, arranca el texto. La frase no es casual: este viernes 22 de mayo, el Tribunal del Juzgado de Campana dio a conocer la resolución que lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso, tras el fallo a favor de su expareja en la causa por violencia de género que ella le inició. Sin embargo, para el odontólogo, lejos de representar una derrota, la jornada fue presentada como un punto de cierre —o al menos así intentó plantearlo.
En su publicación, Diotto hizo un repaso por el impacto personal que le dejó el proceso judicial: noches sin dormir, asistencia profesional, pérdidas materiales como una casa y un departamento, e incluso un viaje que no llegó a concretarse. Además, cuestionó con dureza el fallo, al que calificó como “prejudicioso y jurídicamente escandaloso donde no se pudo probar nada”, y adelantó que sus abogados presentarán una apelación. En la misma línea, en diálogo con Intrusos (América TV), sostuvo: “Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada. Vamos a apelar, hay muchas cuestiones que no quedaron concretas ”.
El mensaje también incluyó agradecimientos a su entorno más cercano, como Alfredo Gascón —“a quien quiero como a un padre”—, Mike Molina, la abogada Elba Marcovecchio, sus amigos de toda la vida y el Club San Luis. Además, dedicó unas palabras especiales a una persona importante en su vida: “Y a vos ‘Mamina’, me salvaste la vida. Te amo para siempre”.
Luego llegó uno de los pasajes más comentados, el del perdón, donde expresó su mirada sobre lo ocurrido: “Yo me voy a dormir conmigo y cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo en paz. ¿Perdonarla? Obvio. ¿Cómo no voy a perdonar a la mujer que me dio una hija? No hay nada más sanador que el Perdón”. Y cerró con una frase que rápidamente se viralizó: “Me crié con valores éticos y morales que me llevaron a ser la persona de bien que soy y eso NO ME LO VA A QUITAR NADIE ”.