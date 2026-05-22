Ricky Diotto mostró una contundente foto tras la condena en la causa con Fernanda Callejón: "Lo único..."

Qué dice el descargo de Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón

Tras haber sido condenado a cuatro meses de prisión en suspenso en la causa iniciada por su ex, María Fernanda Callejón, por violencia de género, Ricky Diotto tomó su celular y publicó un extenso descargo en Instagram. El posteo, que en pocas horas superó los 7.000 “me gusta”, funciona como una suerte de repaso en primera persona de los últimos cuatro años de un conflicto judicial que lo atravesó profundamente.

“Hoy es un día muy importante ”, arranca el texto. La frase no es casual: este viernes 22 de mayo, el Tribunal del Juzgado de Campana dio a conocer la resolución que lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso, tras el fallo a favor de su expareja en la causa por violencia de género que ella le inició. Sin embargo, para el odontólogo, lejos de representar una derrota, la jornada fue presentada como un punto de cierre —o al menos así intentó plantearlo.

En su publicación, Diotto hizo un repaso por el impacto personal que le dejó el proceso judicial: noches sin dormir, asistencia profesional, pérdidas materiales como una casa y un departamento, e incluso un viaje que no llegó a concretarse. Además, cuestionó con dureza el fallo, al que calificó como “prejudicioso y jurídicamente escandaloso donde no se pudo probar nada”, y adelantó que sus abogados presentarán una apelación. En la misma línea, en diálogo con Intrusos (América TV), sostuvo: “Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada. Vamos a apelar, hay muchas cuestiones que no quedaron concretas ”.

El mensaje también incluyó agradecimientos a su entorno más cercano, como Alfredo Gascón —“a quien quiero como a un padre”—, Mike Molina, la abogada Elba Marcovecchio, sus amigos de toda la vida y el Club San Luis. Además, dedicó unas palabras especiales a una persona importante en su vida: “Y a vos ‘Mamina’, me salvaste la vida. Te amo para siempre”.

Luego llegó uno de los pasajes más comentados, el del perdón, donde expresó su mirada sobre lo ocurrido: “Yo me voy a dormir conmigo y cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo en paz. ¿Perdonarla? Obvio. ¿Cómo no voy a perdonar a la mujer que me dio una hija? No hay nada más sanador que el Perdón”. Y cerró con una frase que rápidamente se viralizó: “Me crié con valores éticos y morales que me llevaron a ser la persona de bien que soy y eso NO ME LO VA A QUITAR NADIE ”.