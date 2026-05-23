El alivio de Fernanda Callejón tras la condena de Ricky Diotto por violencia de género: "Me siento..."

"A cada mujer que, por creerme, me contó su historia y confió en mi palabra. Gracias, las llevo en mi corazón", reflexionó en uno de los tramos más emotivos de su descargo.

Descargo de Callejón 1

Entre los agradecimientos, también destacó el apoyo que recibió de Moria Casán y del equipo del programa donde trabaja actualmente. "Un especial agradecimiento a mi Moria Casán querida y al equipo del cual también soy parte, que me bancó, me acompañó, me sostuvo y me alentó sabiendo que iba por buen camino y que estaba haciéndolo bien", saludó.

"Y por supuesto a nuestra hija, que además de ser el propósito de esta lucha, fue la que me cuidó en todo momento, sin darse cuenta", remarcó el lugar central que tuvo Giovanna en el conflicto judicial.

Descargo de Callejón 3

Cuál fue la foto que eligió Ricky Diotto para este momento

Este 22 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana confirmó la condena a cuatro meses de prisión en suspenso para Ricky Diotto, en el marco de la causa por lesiones leves en grado de tentativa iniciada por su expareja, María Fernanda Callejón.

Tras conocerse la resolución judicial, el odontólogo se volcó a sus redes sociales con un extenso descargo en el que expuso su postura frente al fallo y dejó entrever el fuerte impacto personal que le generó la decisión de la Justicia. En ese mismo mensaje, también tuvo palabras dirigidas especialmente a su hija, Giovanna.

“Lo único importante: ella”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve abrazado a la niña dentro de un auto, una postal íntima que refuerza el foco en su vida familiar en medio del complejo momento judicial.