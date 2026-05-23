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El alivio de Fernanda Callejón tras la condena de Ricky Diotto por violencia de género: "Me siento..."

María Fernanda Callejón se expresó en redes sociales luego de conocerse la condena a su expareja, Ricky Diotto, a cuatro meses de prisión en suspenso.

23 may 2026, 00:05
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El alivio de Fernanda Callejón tras la condena de Ricky Diotto por violencia de género: Me siento...
El alivio de Fernanda Callejón tras la condena de Ricky Diotto por violencia de género: Me siento...

El alivio de Fernanda Callejón tras la condena de Ricky Diotto por violencia de género: "Me siento..."

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, María Fernanda Callejón decidió manifestarse luego de la condena que recibió Ricky Diotto por lesiones leves en grado de tentativa. En él, habló de reparación, agradeció el acompañamiento que recibió durante el proceso y dejó una fuerte reflexión sobre la violencia de género.

Pasadas algunas horas, y luego del descargo de su expareja, fue el turno de la panelista, quien publicó un extenso mensaje para contar cómo se siente en las primeras posteriores al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana."Hoy es un día importante para mí, porque se impuso la verdad sobre la mentira", escribió al comenzar su mensaje. Luego aclaró que, pese a la decisión judicial, no siente alivio total por todo lo vivido.

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"No me siento ganadora, pero sí me siento reparada. Que un juez me crea es algo que no tiene precio", expresó sobre el impacto que tuvo la sentencia. También agradeció al juez, al fiscal y al Juzgado por " hacer su trabajo con justicia", además de destacar el trabajo de su abogado, a quien definió como "excepcional".

En su publicación, también les dedicó unas palabras a las personas que la acompañaron en este tiempo: "A mis amistades que saben muy bien quién soy, y a los que no me conocían y aun así me creyeron desde el primer momento y me tendieron su mano".

"A cada mujer que, por creerme, me contó su historia y confió en mi palabra. Gracias, las llevo en mi corazón", reflexionó en uno de los tramos más emotivos de su descargo.

Descargo de Callejón 1

Entre los agradecimientos, también destacó el apoyo que recibió de Moria Casán y del equipo del programa donde trabaja actualmente. "Un especial agradecimiento a mi Moria Casán querida y al equipo del cual también soy parte, que me bancó, me acompañó, me sostuvo y me alentó sabiendo que iba por buen camino y que estaba haciéndolo bien", saludó.

"Y por supuesto a nuestra hija, que además de ser el propósito de esta lucha, fue la que me cuidó en todo momento, sin darse cuenta", remarcó el lugar central que tuvo Giovanna en el conflicto judicial.

Descargo de Callejón 3

Cuál fue la foto que eligió Ricky Diotto para este momento

Este 22 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana confirmó la condena a cuatro meses de prisión en suspenso para Ricky Diotto, en el marco de la causa por lesiones leves en grado de tentativa iniciada por su expareja, María Fernanda Callejón.

Tras conocerse la resolución judicial, el odontólogo se volcó a sus redes sociales con un extenso descargo en el que expuso su postura frente al fallo y dejó entrever el fuerte impacto personal que le generó la decisión de la Justicia. En ese mismo mensaje, también tuvo palabras dirigidas especialmente a su hija, Giovanna.

Lo único importante: ella”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve abrazado a la niña dentro de un auto, una postal íntima que refuerza el foco en su vida familiar en medio del complejo momento judicial.

Diotto y su hija

     

 

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