 Caso Sebastián Villa: dos policías declararon no recordar haber ido al country donde denunciaron al futbolista por abuso

¿Qué declararon los policías en la causa contra Sebastián Villa?

Los dos efectivos de la policía bonaerense coincidieron ante la Justicia que no recuerdan haber concurrido al country "Venados II" de la localidad de Canning la noche del 26 de junio pasado ante una denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció al futbolista colombiano Sebastián Villa.

La víctima del hecho había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta del country dos policías a bordo de un patrullero tras un llamado al 911 y hasta aportó a la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de chat en los que Villa supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que "arreglar" a los efectivos que concurrieron para no "meterse en problemas".

El primero de los policías que declaró el lunes es el suboficial mayor Enrique Rubén Álvarez (59), quien se desempeña en el comando de patrullas de Esteban Echeverría y, según la testimonial a la que accedió la agencia de noticias Télam, solo dijo que en esa época él cubría “la cuadrícula 15” pero que no era frecuente ingresar a countries y solo lo hacían en el “Círculo Hebreo” y “para ir al baño”.

Cuando le preguntaron puntualmente si recordaba haber ido al barrio Venado II y si lo había hecho entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de junio de 2021, respondió: “Tal vez sí, tal vez no, no recuerdo”.

La defensa de Sebastián Villa le preguntó si recordaba haber concurrido a un 911 en un caso relacionado con alguna persona pública, pero también contestó de manera ambigua: “Puede ser, pero no recuerdo, tal vez sí”.

El segundo policía en declarar fue Luis Guillermo Alfonzo (51), quien fue compañero de Álvarez hasta agosto de 2021 en el mismo Comando de Patrullas, y ante la pregunta puntual de si aquella madrugada concurrió por un 911 al country Venado II, respondió: “Puede ser pero no recuerdo el motivo, pudo haber sido”.

Pero cuando le repreguntaron si recordaba haber ido a un country por una situación con algún personaje conocido, contestó que “no” y cuando la defensa de Villa le consultó si se acordaría si hubiera sido convocado por un caso con una figura pública, respondió: “Sí, lo recordaría”.

El misterio del llamado al 911

Sin embargo, no solo los policías supuestamente involucrados dijeron no recordar haber concurrido al country, sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas el 26 de junio del año pasado.

Pese a lo informado por el ministerio bonaerense, los investigadores señalaron que el informe del 911 puede no ser concluyente, ya que la llamada pudo haber sido realizada por algún vecino de Sebastián Villa a la seccional policial directamente sin pasar por el teléfono de emergencias 911.