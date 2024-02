Clásico de Perú queda para Universitario del DT argentino Bustos

Universitario, que es dirigido por el cordobés Bustos (exjugador de Lanús y El Porvenir), mostró en sus filas a los también argentinos Matías Di Benedetto (ex Almagro), Diego Dorregaray (ex Defensores de Belgrano) y Martín Pérez Guedes (ex Gimnasia de Jujuy y Quilmes), según reflejó 'Líbero'.

Alianza Lima, por su lado, contó con los servicios de Juan Pablo Freytes (ex Independiente Rivadavia Mendoza), Adrián Arregui (ex Temperley) y Hernán Barcos (ex Racing Club). El conjunto del barrio La Victoria terminó con dos jugadores menos por las expulsiones del arquero Franco Saravia y del defensor panameño Jiovany Ramos.

En otro encuentro del sábado, el argentino Matías Sen (ex Villa San Carlos) convirtió por duplicado para Comerciantes Unidos, que batió por 3-1 a Carlos Mannucci, que es dirigido por el exdelantero de Independiente en la década del '80, el peruano Franco Navarro.

Además, Melgar, el equipo que orienta el DT Pablo De Muner (ex San Martín de Tucumán) y con un gol de penal del santafesino Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario), l ganó por 1-0 a Alianza Atlético Sullana, que es conducido por el DT cordobés Luciano Theiler (ex Deportivo Maipú de Mendoza).

En uno de los adelantos del viernes, el atacante uruguayo Martín Cauteruccio (ex Independiente) consiguió un doblete para Sporting Cristal, que igualó 2-2 con Cienciano, en Cusco.

Es líder Universitario con 9 puntos, escoltado por Sporting Cristal y UTC de Cajamarca, ambos con 7.