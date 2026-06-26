Comunicado: La Garganta Poderosa tomó una dura decisión con Nacho Levy tras las denuncias

A continuación, confirmaron la medida tomada respecto de Levy. "Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización", señalaron.

Además, dejaron en claro cuál fue el criterio adoptado. "No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos."

Según detallaron, la decisión fue adoptada luego de poner en marcha el protocolo de géneros, una herramienta elaborada por la propia organización para intervenir ante situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades.

En otro tramo del comunicado, remarcaron que la continuidad de Levy ya no era compatible con los principios del movimiento.

"Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante y de las personas que integramos el movimiento."

Y concluyeron con una definición contundente. "Lo sucedido es incompatible con la conducción de la organización."

También reflexionaron sobre el contexto en el que se producen estas situaciones.

"Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género."

La decisión llega después de que la sexóloga Cecilia Ce, última pareja conocida de Levy, realizara una serie de publicaciones en redes sociales en las que denunció haber sufrido situaciones de maltrato, manipulación y hostigamiento durante la relación.

Uno de los mensajes que mayor repercusión tuvo decía: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca."

Tras esas publicaciones comenzaron a conocerse otros testimonios. La actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, expresó públicamente su solidaridad con Cecilia Ce y manifestó su apoyo a todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Horas más tarde también habló la periodista de Crónica TV Sofía Monachelli, quien recordó la relación que mantuvo con Levy cuando tenía 18 años y aseguró que tardó casi dos décadas en sentirse preparada para contar su experiencia.

"Tardé casi 20 años en hablar públicamente", afirmó.

Mientras continúan apareciendo nuevos testimonios, la decisión de La Garganta Poderosa representa el pronunciamiento institucional más fuerte conocido hasta el momento, al desplazar completamente de la organización a quien durante años fue uno de sus máximos referentes públicos.