Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida al futbolista de la Selección Sub-20 Yimvert Berroterán tras el terremoto

Vecinos, familiares, periodistas y compañeros de equipo se movilizaron hasta el sitio exacto del colapso tras enterarse de que el joven permanecía consciente debajo de la estructura. Sin embargo, era imposible sacarlo por medios propios sin la asistencia de rescatistas especializados y maquinaria pesada para remover el hormigón. A pesar de las insistentes cadenas de difusión en redes sociales advirtiendo sobre la urgencia del caso, la ayuda para poder sacarlo de los escombros llegó muy tarde. Después del mediodía de este viernes 26 de junio, su cuerpo fue retirado ya sin signos vitales.

Quién era Yimvert Berroterán, el futbolista fallecido en el terremoto de Venezuela

El joven fallecido era una de las realidades más tangibles y valoradas dentro del recambio generacional del fútbol venezolano. El deportista de solo 18 años jugaba para el club UCV de Caracas y era considerado una de las grandes promesas de cara al futuro de La Vinotinto.

A su corta edad, el mediocampista ya había logrado debutar en la Primera División del fútbol venezolano y formó parte activa de los procesos de las selecciones nacionales Sub-17 y Sub-20. Su partida causa una conmoción total en la institución de la capital y en los cuerpos técnicos de los combinados nacionales, quienes siguieron minuto a minuto el trágico desenlace en el sector de Los Corales.