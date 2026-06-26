En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Venezuela
Futbolista
PROFUNDO DOLOR

Tragedia en Venezuela: encontraron sin vida al futbolista de la Selección Sub-20 Yimvert Berroterán tras el terremoto

El joven deportista de 18 años, que se encontraba desaparecido tras los potentes sismos del miércoles, fue hallado este viernes en La Guaira. Familiares, vecinos y compañeros habían advertido que se encontraba con vida atrapado, pero las tareas de remoción de materiales no llegaron a tiempo.

Banner Seguinos en google DESK
El jugador estaba desaparecido desde el día en que los dos terremotos sacudieron a Venezuela. (Foto: archivo).

El jugador estaba desaparecido desde el día en que los dos terremotos sacudieron a Venezuela. (Foto: archivo).

El desenlace más temido y doloroso se terminó por confirmar en las últimas horas dentro de las tareas de emergencia que se despliegan en el Caribe. Lamentablemente, se confirmó este viernes 26 de junio que el jugador de la Selección de Venezuela Sub-20, Yimvert Berroterán, fue encontrado sin vida bajo los escombros de una edificación en La Guaira. El futbolista de 18 años había sido reportado como desaparecido tras la catástrofe natural y su búsqueda había movilizado de forma masiva a la comunidad deportiva local.

Leé también Exclusivo A24, desde Venezuela: el drama de los operativos de rescate en busca de víctimas
A24 en un informe exclusivo sobre la magnitud de la tragedia en Venezuela y el rescate de las víctimas. (Foto: Captura de TV)

Luego de los terremotos que se registraron en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio —uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5—, se empezaron a difundir listas de atletas incomunicados, entre los cuales el nombre del juvenil encendió las alarmas de las autoridades. La propia Federación Venezolana de Fútbol (FVF) había emitido comunicados en sus redes sociales informando que el jugador fue visto por última vez en el sector Los Corales, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los movimientos telúricos, solicitando desesperadamente cualquier dato para dar con su paradero.

Cómo fueron las últimas horas de Yimvert Berroterán bajo los escombros

La pérdida del deportista generó una profunda indignación y tristeza debido a las circunstancias de su deceso. De acuerdo a los reportes de varios periodistas deportivos y allegados, Berroterán había resistido más de 40 horas con vida en el edificio donde residía.

Vecinos, familiares, periodistas y compañeros de equipo se movilizaron hasta el sitio exacto del colapso tras enterarse de que el joven permanecía consciente debajo de la estructura. Sin embargo, era imposible sacarlo por medios propios sin la asistencia de rescatistas especializados y maquinaria pesada para remover el hormigón. A pesar de las insistentes cadenas de difusión en redes sociales advirtiendo sobre la urgencia del caso, la ayuda para poder sacarlo de los escombros llegó muy tarde. Después del mediodía de este viernes 26 de junio, su cuerpo fue retirado ya sin signos vitales.

Quién era Yimvert Berroterán, el futbolista fallecido en el terremoto de Venezuela

El joven fallecido era una de las realidades más tangibles y valoradas dentro del recambio generacional del fútbol venezolano. El deportista de solo 18 años jugaba para el club UCV de Caracas y era considerado una de las grandes promesas de cara al futuro de La Vinotinto.

A su corta edad, el mediocampista ya había logrado debutar en la Primera División del fútbol venezolano y formó parte activa de los procesos de las selecciones nacionales Sub-17 y Sub-20. Su partida causa una conmoción total en la institución de la capital y en los cuerpos técnicos de los combinados nacionales, quienes siguieron minuto a minuto el trágico desenlace en el sector de Los Corales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Futbolista Terremoto
Notas relacionadas
Drama en Venezuela: cuáles son las diferencias entre terremoto, temblor y sismo
Dos videos milagrosos que emocionan: el increíble rescate de un bebé y un nene en Venezuela
Venezuela: el Gobierno confirmó la partida del primer contingente de ayuda humanitaria

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar