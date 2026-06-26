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La estremecedeora historia de Nacho Elizalde que conmovió a todos: "Despertaba de un coma..."

Nacho Elizalde sorprendió a sus seguidores al dar a conocer un hecho traumático de su pasado, que hoy recuerda con emoción.

26 jun 2026, 17:10
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La estremecedeora historia de Nacho Elizalde que conmovió a todos: Despertaba del coma....

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La estremecedeora historia de Nacho Elizalde que conmovió a todos: "Despertaba del coma...".

Nacho Elizalde sorprendió a sus seguidores con un posteo muy personal que rápidamente se volvió viral y desató una ola de reacciones emotivas. El conductor eligió una fecha especial para compartir una historia que marcó profundamente a su familia y que hoy usa como mensaje de concientización.

"Un día como hoy, hace 17 años mi papá se despertaba de un coma. Los médicos nos decían que seguramente no despierte y que todo iba a terminar ahí. Por suerte (y por ayuda de los profesionales médicos) despertó y hoy no tiene ninguna secuela", escribió Elizalde, recordando las horas de angustia que vivió junto a su familia mientras esperaban noticias que podían ser devastadoras.

El relato de Elizalde tuvo un mensaje claro hacia el final: su papá tenía el casco puesto al momento del accidente, pero no lo llevaba abrochado, y eso casi le cuesta la vida. "Todo esto fue porque andando en moto no se abrochó el casco, lo tenía puesto, pero desabrochado. Cada vez que tengo la posibilidad de recordarle a alguien que use casco lo hago. Úsalo, te puede salvar la vida", cerró el conductor. El posteo generó una enorme respuesta en redes, con cientos de mensajes de apoyo, acompañamiento y gratitud por haber compartido algo tan íntimo con un propósito tan concreto.

¿Qué dijo Nacho Elizalde sobre su relación con Nico Occhiato tras dejar Luzu TV?

Nacho Elizalde pasó por Socios del Espectáculo (El Trece) y habló sin vueltas sobre cómo quedó su vínculo con Nico Occhiato tras anunciar su salida de Nadie dice nada en Luzu TV para incorporarse a Olga, el streaming de Migue Granados y principal competencia del canal. La charla en la que debió darle la noticia a su amigo y ex jefe no fue, según reconoció él mismo, una conversación fácil: "No fue muy linda. No sé si se enojó, supongo que en algún punto sintió decepción".

Sobre el estado actual de la amistad, Elizalde fue honesto: "Tenemos muy buena onda... supongo que algo se quebró. Obviamente que algo se rompió, pero el tiempo lo curará". También aclaró la cronología de los hechos: primero dejó Luzu en julio por su participación en Bake Off Famosos (Telefe), y la propuesta de Olga llegó recién en octubre, por lo que negó haber planeado el pase con anticipación.

Elizalde también desmintió que la decisión haya sido económica y explicó sus verdaderas razones: "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es muy alto. Mi decisión no fue económica, la verdad. Mi decisión es por crecimiento". Y cerró entusiasmado con el nuevo desafío que lo espera en Olga junto a Paula Chaves: "Que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves y me hayan dicho 'armá el equipo'... para mí es increíble".

     

 

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