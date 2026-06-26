La estremecedeora historia de Nacho Elizalde que conmovió a todos: "Despertaba de un coma..."

Sobre el estado actual de la amistad, Elizalde fue honesto: "Tenemos muy buena onda... supongo que algo se quebró. Obviamente que algo se rompió, pero el tiempo lo curará". También aclaró la cronología de los hechos: primero dejó Luzu en julio por su participación en Bake Off Famosos (Telefe), y la propuesta de Olga llegó recién en octubre, por lo que negó haber planeado el pase con anticipación.

Elizalde también desmintió que la decisión haya sido económica y explicó sus verdaderas razones: "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es muy alto. Mi decisión no fue económica, la verdad. Mi decisión es por crecimiento". Y cerró entusiasmado con el nuevo desafío que lo espera en Olga junto a Paula Chaves: "Que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves y me hayan dicho 'armá el equipo'... para mí es increíble".