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Caso Agostina Vega: Fassetta buscó desligarse del crimen con una fuerte acusación contra Barrelier

Tras comparecer ante el fiscal Raúl Garzón, su defensa sostuvo que el acusado fue manipulado por el principal imputado del crimen de Agostina Vega.

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Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos e imputados por presunto encubrimiento agravado. Tras comparecer ante el fiscal Raúl Garzón, su defensa sostuvo que el acusado fue manipulado por Claudio Barrelier, señalado como el principal responsable del crimen.

Leé también Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier en el caso Agostina Vega: qué pruebas encontró la fiscalía
Marianela Palmero fue arrestada acusada de encubrimiento agravado, mientras que la fiscalía investiga su participación en una posible limpieza de la escena donde fue asesinada la adolescente. (Foto: archivo)

"Él no sabía lo que sucedió en el domicilio de barrio Cofico. No estuvo presente durante las aparentes horas del crimen", afirmó su abogado, Eduardo Medina Allende, al término de la audiencia en declaraciones en A24. El letrado insistió en que su defendido "nunca participó del plan para ocultar el crimen" ni colaboró para desviar la investigación.

Según explicó, Fassetta fue víctima de las maniobras de Claudio Barrelier, a quien describió como una persona con una gran capacidad para manipular a quienes lo rodeaban."Barrelier tenía una astucia natural para manipular gente. Fassetta siente que Barrelier lo engañó", sostuvo Medina Allende en sus declaraciones a la prensa.

Pese a esa estrategia defensiva, la situación procesal del acusado no se modificó y continuará detenido mientras el fiscal analiza el conjunto de las pruebas reunidas en el expediente.

Durante la indagatoria, Fassetta reconoció que mantuvo contacto con Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, y admitió haber intercambiado mensajes con ella. Sin embargo, negó que esas conversaciones tuvieran como objetivo favorecer a Barrelier o encubrir el femicidio. "Fassetta vino de trabajar en el kisoco y salió a ayudar a la madre de Agostina que estaba angustiada porque no encontraba a su hija", sostuvo el letrado defensor.

También relató que, cuando regresó a la vivienda del barrio Cofico, le llamó la atención encontrar un acolchado nuevo sobre su cama. No obstante, aseguró que interpretó que alguien lo había colocado por las bajas temperaturas y que jamás sospechó que pudiera estar relacionado con el asesinato.

Su abogado adelantó además que solicitará la excarcelación de Fassetta al considerar que "no hubo colaboración en ningún momento" con el presunto encubrimiento.

Fassetta permanece imputado por encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género, la misma acusación que pesa sobre Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro utilizado en la investigación, y Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, quien fue detenida e imputada este jueves.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que los tres ocultaron u omitieron información relevante con el objetivo de favorecer al principal acusado del femicidio.

Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz).

Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz).

Cómo reconstruyó la fiscalía el crimen de Agostina Vega

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia.

Siempre según la reconstrucción judicial, Claudio Barrelier mantuvo el cuerpo dentro de la casa durante varias horas antes de poner en marcha un plan para hacerlo desaparecer.

Los investigadores sostienen que, durante la mañana del lunes, trasladó el cuerpo en el Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde lo enterró con el objetivo de ocultar las pruebas del crimen.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía continúa analizando peritajes, declaraciones y nuevas evidencias para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados en el femicidio que conmociona a Córdoba.

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