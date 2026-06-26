Nardini acompañó a más de 4.500 estudiantes en la promesa de Lealtad a la Bandera

El intendente Leonardo Nardini encabezó el acto junto a autoridades municipales, docentes y familias en una jornada marcada por la emoción y el compromiso cívico. (Foto: redes sociales Nardini).

En este marco, Nardini dirigió un mensaje a los chicos y chicas de cuarto grado: “Hoy ustedes, y todos nosotros, nos comprometemos como ciudadanos a tener valores irrenunciables: la solidaridad, la libertad y la igualdad, a cuidar nuestro lugar, nuestra casa común. Y desde Malvinas Argentinas vamos a seguir sembrando ese compromiso colectivo, porque nuestra bandera, la celeste y blanca, nos une”.

La jornada contó además con la presencia de la banda de Música Militar “De Guardias Nacionales” de la Dirección de Educación Operacional, bajo la dirección del Capitán Luisandro Schmidt, que interpretó el Himno Nacional Argentino que acompañaron los miles de presentes en un clima de emoción y respeto.

La ceremonia reunió a estudiantes de más de 60 escuelas primarias, quienes realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en las inmediaciones del Palacio Municipal. (Foto: redes Nardini).

Finalmente, el intendente destacó: “Es un momento único para nosotros, desde el municipio de Malvinas Argentinas, poder compartir con los niños, con la familia, y con la comunidad educativa, haciendo la promesa a la bandera. Esa promesa de lealtad nos permite sembrar valores positivos para construir una sociedad mejor.”