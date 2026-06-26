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MALVINAS ARGENTINAS

Nardini acompañó a más de 4.500 estudiantes en la promesa de Lealtad a la Bandera

El intendente Leonardo Nardini acompañó a los alumnos de más de 60 escuelas primarias en un acto multitudinario en las inmediaciones del Palacio Municipal. Junto a familias, docentes y autoridades, se celebró una jornada en la que se renovó el compromiso de lealtad nacional bajo el emblema del gran símbolo patrio legado por Manuel Belgrano.

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Más de 4.600 alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas participaron de la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera en Malvinas Argentinas. (Foto: redes Nardini).

Más de 4.600 alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y privadas participaron de la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera en Malvinas Argentinas. (Foto: redes Nardini).

Malvinas Argentinas celebró la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera con más de 4.600 estudiantes de cuarto año de más de 60 escuelas primarias de gestión pública y privada. El acto se realizó en un escenario montado en las inmediaciones del Palacio Municipal. Allí, el intendente local Leonardo Nardini recibió a miles de niños, docentes y familias que conforman la comunidad educativa de Malvinas Argentinas.

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La inemdiata respuesta del gobierno británico tras la filtración de un cambio de postura de EE.UU. sobre Malvinas. (Foto: A24.com)

También participaron la secretaria general, Noelia Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado; el director provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional, Alejandro Perrone; el secretario de Educación y Deporte, Daniel Morard, junto a otras autoridades municipales.

La ceremonia, que se realiza cada año en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano y en honor al máximo símbolo patrio, es el primer paso en el compromiso cívico de los estudiantes de defender, respetar y amar la bandera argentina, asumiendo los valores de libertad, solidaridad e igualdad.

El intendente Leonardo Nardini encabez&oacute; el acto junto a autoridades municipales, docentes y familias en una jornada marcada por la emoci&oacute;n y el compromiso c&iacute;vico. (Foto: redes sociales Nardini).

El intendente Leonardo Nardini encabezó el acto junto a autoridades municipales, docentes y familias en una jornada marcada por la emoción y el compromiso cívico. (Foto: redes sociales Nardini).

En este marco, Nardini dirigió un mensaje a los chicos y chicas de cuarto grado: “Hoy ustedes, y todos nosotros, nos comprometemos como ciudadanos a tener valores irrenunciables: la solidaridad, la libertad y la igualdad, a cuidar nuestro lugar, nuestra casa común. Y desde Malvinas Argentinas vamos a seguir sembrando ese compromiso colectivo, porque nuestra bandera, la celeste y blanca, nos une”.

La jornada contó además con la presencia de la banda de Música Militar “De Guardias Nacionales” de la Dirección de Educación Operacional, bajo la dirección del Capitán Luisandro Schmidt, que interpretó el Himno Nacional Argentino que acompañaron los miles de presentes en un clima de emoción y respeto.

La ceremonia reuni&oacute; a estudiantes de m&aacute;s de 60 escuelas primarias, quienes realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en las inmediaciones del Palacio Municipal. (Foto: redes Nardini).

La ceremonia reunió a estudiantes de más de 60 escuelas primarias, quienes realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en las inmediaciones del Palacio Municipal. (Foto: redes Nardini).

Finalmente, el intendente destacó: “Es un momento único para nosotros, desde el municipio de Malvinas Argentinas, poder compartir con los niños, con la familia, y con la comunidad educativa, haciendo la promesa a la bandera. Esa promesa de lealtad nos permite sembrar valores positivos para construir una sociedad mejor.”

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