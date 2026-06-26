Juan Otero reveló qué compensación deberá pagar Nico Occhiato a Florencia Peña tras su desvinculación

“Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, desdramatizó al referirse al accionar de Occhiato durante el conflicto.

De todas formas, el hijo de Peña se mostró algo incómodo al ser consultado sobre cómo continuará el conflicto entre su madre y Nicolás Occhiato, y evitó profundizar en el tema. “Del resto se ocuparán entre ellos”, respondió, dando a entender que las próximas conversaciones quedarán exclusivamente en manos de ambas partes.

Cuánto es la cifra que debería pagar Luzu TV a Flor Peña

Las versiones sobre el conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumaron un nuevo capítulo este viernes, cuando comenzó a circular una cifra que llamó la atención: una supuesta indemnización de 200 millones de pesos que la actriz habría reclamado tras su salida de la señal de streaming.

El tema fue abordado en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares recordó que Marina Calabró había revelado el día anterior en PrimiciasYa (América TV) que ese sería el monto que buscaría percibir Peña.

Sin embargo, Rodrigo Lussich sorprendió al leer en vivo un mensaje que recibió del entorno más cercano de la actriz. "Yo hablé con gente que me dijo esto", anticipó el conductor mientras buscaba el texto en su celular.

Acto seguido, reveló la respuesta que recibió sobre la millonaria cifra que trascendió: "Del lado de Florencia Peña, la frase ante esta versión es: 'están tirando fruta'", aseguró, desmintiendo así que exista una confirmación sobre el supuesto reclamo económico.