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Juan Otero reveló qué compensación deberá pagar Nico Occhiato a Florencia Peña tras su desvinculación

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, se expresó en medio de la polémica que envuelve a su madre tras su salida de Luzu TV y se refirió a las versiones que aseguran que la actriz iniciará un millonario juicio contra la señal de streaming.

26 jun 2026, 16:52
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La especulación sobre el juicio millonario que Florencia Peña le iniciaría a Nicolás Occhiato luego de su desvinculación de Luzu TV generó un fuerte revuelo en los últimos días y alimentó todo tipo de versiones sobre un posible conflicto judicial entre ambas partes.

Sin embargo, cuando parecía que la demanda era un hecho, Juan Otero, hijo de Flor, salió a poner paños fríos y desmintió que su madre tenga decidido avanzar por la vía judicial. En diálogo con Puro Show (El Trece), además, dejó entrever que la intención sería encontrar una solución por fuera de los tribunales y evitar que el conflicto escale aún más.

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No va a hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, no lo va a hacer ”, enfatizó, dejando en claro que, al menos por el momento, la posibilidad de una demanda no forma parte de los planes concretos de la actriz.

Luego afirmó que “estaría bueno un arreglo ya que si bien Flor dio un paso al costado “fue un arreglo de las dos partes”. Tiene que haber una compensación por todo ese tiempo que faltaba, aseguró. Y argumentó: “Aparte, ella tenía muchas marcas metidas con Luzu, había muchas cosas por detrás ”.

Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, desdramatizó al referirse al accionar de Occhiato durante el conflicto.

De todas formas, el hijo de Peña se mostró algo incómodo al ser consultado sobre cómo continuará el conflicto entre su madre y Nicolás Occhiato, y evitó profundizar en el tema. “Del resto se ocuparán entre ellos”, respondió, dando a entender que las próximas conversaciones quedarán exclusivamente en manos de ambas partes.

Cuánto es la cifra que debería pagar Luzu TV a Flor Peña

Las versiones sobre el conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumaron un nuevo capítulo este viernes, cuando comenzó a circular una cifra que llamó la atención: una supuesta indemnización de 200 millones de pesos que la actriz habría reclamado tras su salida de la señal de streaming.

El tema fue abordado en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares recordó que Marina Calabró había revelado el día anterior en PrimiciasYa (América TV) que ese sería el monto que buscaría percibir Peña.

Sin embargo, Rodrigo Lussich sorprendió al leer en vivo un mensaje que recibió del entorno más cercano de la actriz. "Yo hablé con gente que me dijo esto", anticipó el conductor mientras buscaba el texto en su celular.

Acto seguido, reveló la respuesta que recibió sobre la millonaria cifra que trascendió: "Del lado de Florencia Peña, la frase ante esta versión es: 'están tirando fruta'", aseguró, desmintiendo así que exista una confirmación sobre el supuesto reclamo económico.

     

 

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