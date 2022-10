Asimismo, planteó: "Tome las riendas de esta inadmisible situación personalmente y de inmediato. Si yo estuviese en su lugar, Ie aseguro que la situación terminaría rápidamente con los delincuentes presos y sometidos al máximo rigor de la justicia argentina, por estos actos reiterados de violenta sedición, que son delitos flagrantes".

A su parte, destacó su accionar al frente del gobierno de Jujuy, y planteó que los problemas se resuelven con el uso de la Ley y la Constitución.

"Cuando me hice cargo del gobierno en Jujuy vivíamos esta misma y nefasta cultura de la violencia y Ia impunidad, que nos impedía mirarnos a nosotros mismos con seguridad, respeto y solidaridad. El problema que usted enfrenta hoy es sencillo de resolver para un Presidente, si no fuera porque usted tiene dos armas que no usa: Ia Constitución y Ley", amplió.

morales-carta-abierta.png

"La violencia que viene sufriendo el pueblo argentino está siendo una amenaza directa a su forma de vida (cartas de ruta, movilizaciones masivas que afectan los derechos de transitar de las personas, usurpaciones, etc.). Hoy nos encontramos muy cerca de un límite peligroso, como lo es el ataque directo a nuestra soberanía nacional", denunció Morales.

Asimismo, en otro pasaje del documento indicó: "Es apremiante que su Gobierno comprenda que el problema con estos grupos Mapuche, a diferencia de otras comunidades indígenas, es que no reconocen a la "Republica Argentina" como Estado Nación. Actitud que se encuadra en el delito de atentado contra el orden constitucional y Ia vida democrática".

Más críticas de Gerardo Morales al presidente Alberto Fernández

mujeres-detenidas-villa-mascardi-ezeizaL.jpg Villa Mascardi: piden a la jueza que anule el traslado de cuatro detenidas a Ezeiza porque las "aíslan de su comunidad" (Foto: NA).

El jefe provincial enfatizó en que las comunidades que tomaron tierras en la Patagonia no validan la Constitución Nacional, el sistema democrático ni la autoridad de un Presidente, lo que definió como "un marco de anarquía".

"Muchos avanzan sin dudar delinquiendo, usurpan y destruyen la propiedad privada, y amenazan y agreden a los argentinos que si respetan nuestra Constitución", definió, y sumó: "Si hoy tenemos el gran país que somos, se lo debemos al coraje y los valores que impulsaron a Belgrano, San Martin y Güemes, entre otros tantos compatriotas de distintas provincias argentinas, durante esos momentos cruciales de formación de nuestra unión nacional".

Por último, aseveró que la soberanía, la unión nacional y la integridad territorial debe defenderse "hasta con la vida", y concluyó: "No hay progreso posible sin paz y sin respeto al orden democrático y apego a la ley. Le pido que tome las riendas de esta inadmisible situación personalmente y de inmediato. Actué con la autoridad que le otorgó el pueblo y haga juzgar sin titubeos a estos delincuentes organizados que quieren tener a los argentinos como rehenes de la violencia desenfrenada, y a los recursos naturales de la Argentina como botín".