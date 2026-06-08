Carmen Barbieri reveló detalles de la fuerte historia de María Rosa Fugazot y Santiago Bal: "El amor de su vida"

A lo que la artista afirmó: "Lo dije porque Santiago y María Rosa fueron novios de chiquitos, desde los 16 años, iban y venían toda la vida, fue el amor de su vida, dicho por María Rosa. Cuando nos separamos y pasó el tiempo yo pensé que iba a volver con María Rosa porque siempre volvía con ella. Era ese amor eterno de chicos".

Carmen Barbieri contó qué le dijo la propia María Rosa de aquel vinculo con Santiago y la importancia que tuvo en su vida: "Hemos tenido charlas con ella con respecto a eso muy importantes. Era una mina muy piola y amaba a ese hombre terriblemente".

"Siempre hablaba de Santiago como el amor de su vida. Al tiempo que él se separaba de su mujer Thelma del Río, él empezaba a estar con María Rosa y después aparecí yo. Ella me dijo que fue un dolor muy grande que no podía ni respirar por haber perdido otra vez a Santiago. Me dijo que se puso la mano con la puerta y se rompió dos dedos y le seguía doliendo más el alma que la mano. Yo me quería morir cuando me contó esta historia, ahí me cuenta el amor que sentía por él", se sinceró sobre esa conversación que tuvo con Fugazot por Santiago Bal.

"La muerte de Santiago la golpeó mucho pero creo María Rosa mujer se fue con la muerte de René, por eso después se dedicaba tanto a trabajar, hacía dos comedias al mismo tiempo", concluyó la conductora con profunda emoción.

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De qué murió María Rosa Fugazot

Se fueron conociendo los primeros detalles de la investigación tras el hallazgo del cuerpo de María Rosa Fugazot. Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se movilizaron minutos antes de las 22 horas del domingo al departamento de la actriz tras una comunicación telefónica que advertía que una ciudadana sufría un severo problema de salud y se solicitó la inmediata presencia de una ambulancia del SAME.

Una vez en el domicilio, los profesionales médicos procedieron a ratificar el deceso de la artista. Si bien todavía no se han difundido reportes institucionales respecto al motivo exacto de su fallecimiento, las primeras hipótesis sugieren que se habría desencadenado por motivos de índole natural.

Tras constatar su fallecimiento, se notificó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, y se ordenó iniciar la tramitación de del expediente caratulado como "averiguación de causales de muerte", como suele ocurrir en estos casos. Ante esto, se realizan los peritajes e investigaciones de rigor con el propósito de esclarecer de manera definitiva el contexto y las condiciones exactas en las que ocurrió la muerte de María Rosa Fugazot.