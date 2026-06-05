El Gobierno descartó velar al Indio Solari en el Congreso por razones de "seguridad"

El mensaje de Martín Menem en la red X, dando la primera respuesta oficial sobre la decisión de no velar al músico en el Congreso, fue retuiteado por Javier Milei. Por lo que se estima que el presidente való esa decisión y está siguiendo de cerca la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2062977225281134714?s=20&partner=&hide_thread=false Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida.



Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas… — Martin Menem (@MenemMartin) June 5, 2026

La respuesta oficial de Martín Menem, llegó después del pedido formal del bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP), este viernes, al conocerse la noticia del fallecimiento del mítico músico de rock, para que el Congreso abra sus puertas para que "el pueblo argentino pueda despedir a su ídolo".

En respuesta a ese pedido, como había anticipado A24.com, Menem confirmó que no están dadas las condiciones de seguridad para hacerlo en el Congreso mientras que desde la Casa Rosada, dijeron lo mismo.

En un mensaje publicado esta tarde en la red X, Menem afirmó: "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida".

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", agregó.

El presidente de la Cámara de Diputados informó entonces que "como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", culminó Martín Menem su mensaje.

En tanto, en Plaza de Mayo comenzaban a reunirse fanáticos del Indio Solari para homenajearlo mientras la policía de la Ciudad impulsaba un fuerte operativo de seguridad para vallar la Casa Rosada y el Congreso nacional.