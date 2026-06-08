La prueba que podría cambiar la investigación sobre el femicidio de Agostina Vega

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los restos de ADN y sangre detectados bajo las uñas de Agostina podrían constituir una prueba de enorme valor. Los peritos intentan determinar si esos rastros corresponden a otra persona y si fueron producto de un posible forcejeo.

Los investigadores consideran que la presencia de material genético ajeno podría indicar que la adolescente intentó defenderse durante el ataque. En numerosos casos criminales, este tipo de evidencia ha permitido identificar agresores o confirmar hipótesis previamente construidas a partir de testimonios y otras pruebas recolectadas en la escena.

Por esa razón, existe una gran expectativa en torno a los resultados de los análisis de laboratorio. Los informes periciales podrían ayudar a reconstruir los últimos momentos de la víctima y establecer si hubo contacto físico directo con quien la atacó.

La importancia de esta evidencia radica en que se trata de un elemento objetivo y científicamente verificable. A diferencia de los testimonios, que pueden contener contradicciones o diferencias de interpretación, los estudios genéticos suelen ofrecer conclusiones respaldadas por procedimientos técnicos rigurosos.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo información para comprender el rol que habría desempeñado cada uno de los detenidos. En especial, los investigadores buscan determinar si existió algún tipo de colaboración posterior al crimen o si hubo acciones destinadas a ocultar información relevante para la causa.

Las sospechas sobre Fassetta surgieron principalmente por su vínculo con la vivienda donde, según la hipótesis que manejan los investigadores, se habría producido el asesinato. El hombre residía en ese inmueble y esa circunstancia lo colocó rápidamente bajo la atención de los encargados de la investigación.

Los investigadores intentan establecer si tuvo algún grado de conocimiento sobre lo ocurrido o si pudo haber intervenido de alguna manera después del hecho. Precisamente por esa razón, su situación procesal difiere de la que enfrenta Barrelier, quien continúa siendo señalado como el principal acusado del homicidio.

A medida que la causa avanza, también comenzaron a conocerse detalles acerca de la relación que mantenían ambos detenidos. Esa información podría ayudar a comprender el contexto previo a los hechos y la dinámica existente entre ellos.

Según explicó Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Fassetta, la amistad entre su cliente y Barrelier era relativamente reciente. De acuerdo con su versión, ambos se conocían desde hacía aproximadamente diez meses y habían desarrollado una relación basada principalmente en una afición compartida: el fútbol.

El letrado sostuvo que los dos eran seguidores de Instituto de Córdoba y que esa coincidencia fue el punto de partida para que comenzaran a frecuentarse. Con el paso del tiempo, habrían compartido reuniones sociales y encuentros informales, construyendo un vínculo de amistad.

La defensa insiste en que la relación no era especialmente profunda ni de larga data. Por el contrario, plantea que se trataba de una amistad reciente surgida a partir de intereses comunes y actividades recreativas.

Medina Allende también brindó detalles sobre las circunstancias que llevaron a Fassetta a instalarse en la vivienda donde posteriormente se producirían los hechos investigados.

Según relató, su representado vivía anteriormente junto a un hermano, pero una discusión habría provocado la ruptura de esa convivencia. Tras ese conflicto familiar, decidió buscar una alternativa habitacional mientras resolvía su situación personal.

En ese contexto, durante una conversación con conocidos, habría mencionado que estaba necesitando encontrar un lugar donde vivir temporalmente. Fue entonces cuando Barrelier le habría ofrecido una habitación disponible en la propiedad.

Siempre de acuerdo con la versión presentada por la defensa, la propuesta consistía en que Fassetta ocupara ese espacio mientras conseguía un alquiler definitivo. La oferta fue aceptada y, desde entonces, comenzó a residir en el inmueble que hoy forma parte central de la investigación judicial.

La reconstrucción de esos vínculos personales es considerada relevante por los investigadores porque permite entender cómo se desarrollaban las relaciones entre quienes aparecen involucrados en el expediente.

Sin embargo, más allá de los testimonios y explicaciones aportadas por las defensas, la expectativa principal sigue concentrada en los resultados de las pruebas científicas. Los especialistas consideran que la evidencia genética podría transformarse en uno de los pilares fundamentales del caso.

La experiencia judicial demuestra que el ADN suele desempeñar un papel decisivo en investigaciones complejas. Cuando las muestras son correctamente obtenidas y preservadas, pueden servir para confirmar presencias, establecer contactos físicos y respaldar hipótesis construidas durante meses de trabajo.

Por ese motivo, los resultados que aguarda la fiscalía podrían marcar un antes y un después en la causa. Si las pericias logran identificar de manera concluyente a la persona a la que pertenecen los rastros hallados bajo las uñas de la víctima, el escenario judicial podría experimentar cambios significativos.

Mientras tanto, la familia de Agostina continúa siguiendo atentamente cada novedad relacionada con la investigación. El objetivo compartido por familiares, allegados e investigadores es alcanzar una reconstrucción completa de lo sucedido y determinar con precisión las responsabilidades correspondientes.

La muerte de la adolescente generó una profunda conmoción social y despertó una fuerte demanda de justicia. Cada avance procesal es observado con atención por una comunidad que sigue de cerca el desarrollo del expediente y espera respuestas concretas sobre uno de los casos que más impacto ha causado en los últimos tiempos.

En las próximas semanas podrían conocerse nuevos informes periciales, declaraciones y medidas judiciales que permitan esclarecer aspectos todavía pendientes. Sin embargo, en este momento todas las miradas permanecen dirigidas hacia los laboratorios encargados de analizar las muestras biológicas.

Los investigadores consideran que allí podría encontrarse una de las claves más importantes para resolver definitivamente el crimen de Agostina Vega. La evidencia genética, silenciosa pero contundente, podría aportar las respuestas que todavía faltan y convertirse en el elemento capaz de despejar dudas, confirmar sospechas y acercar a la Justicia a una conclusión firme sobre lo ocurrido.