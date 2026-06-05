Diputados de la oposición pidieron velar al Indio Solari en el Congreso: qué dice el Gobierno

La noticia del fallecimiento del mítico líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, abrió un debate y generó desconcierto en lo más alto del poder político, a la hora de definir donde serán velados sus restos.
El bloque de Unión por la Patria le envió una nota a Martín Menem con la solicitud. "Proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós", plantearon.
El debate por la despedida de los restos del Indio Solari (Foto: Congreso).
La noticia del fallecimiento del mítico líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, abrió un debate y generó desconcierto en lo más alto del poder político, a la hora de definir donde serán velados sus restos.
Luego de que el bloque de Diputados del bloque peronista de Unión por la Patria (UP) solicitara al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el velatorio se realice en la sede del Congreso, como suele hacerse con las máximas autoridades institucionales, en el Gobierno desestimaron esa posibilidad. Del mismo modo, descartaron que la ceremonia pueda llevarse a cabo en la Casa Rosada.
"Por seguridad", fue el argumento que esgrimió una fuente de la Presidencia de la Cámara de Diputados consultada por A24.com.
El pedido llegó a manos de Martín Menem, luego de que el diputado Máximo Kirchner visitara este viernes a la familia del Indio Solari en su domicilio del barrio Parque Leloir.
"Ante la inmensa pérdida del indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós", señala la carta.
En tanto, ante la consulta de A24com, fuentes de la Casa Rosada también desestimaron la posibilidad de prestar las instalaciones de la sede del gobierno, como ocurrió con otro líder popular como fue Diego Armando Maradona.
La respuesta oficial sobre la muerte del líder rockero llegó desde la Secretaría de Cultura nacional, a cargo de Leandro Cifelli, quien publicó un breve tuit a modo de homenaje.
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