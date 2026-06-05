Diputados de la oposición pidieron velar al Indio Solari en el Congreso: qué dice el Gobierno

"Ante la inmensa pérdida del indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós", señala la carta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2062932424896516109?s=20&partner=&hide_thread=false Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós.



Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. pic.twitter.com/VMtYa1ME4G — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026

En tanto, ante la consulta de A24com, fuentes de la Casa Rosada también desestimaron la posibilidad de prestar las instalaciones de la sede del gobierno, como ocurrió con otro líder popular como fue Diego Armando Maradona.

La respuesta oficial sobre la muerte del líder rockero llegó desde la Secretaría de Cultura nacional, a cargo de Leandro Cifelli, quien publicó un breve tuit a modo de homenaje.

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