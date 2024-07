Coscu apuntó contra Camila Mayan y sorprendió a todos: "No puedo"

Si bien no la nombró con nombre y apellido, la ex de este jugador de la Selección Nacional se sabe que es Mayan, incluso ella logró hacer una carrera mediática tras la separación.

Al darse cuenta, Coscu reflexionó sobre lo fuerte y mal que es odiar, pero indicó que no lo puede evitar.

“Perdón, no la conozco, no la conozco, y odiar es una palabra muy fuerte. Pero cada vez que me aparece algo ehh… no puedo, no puedo. Perdón”, dijo tras la tremenda definición que dio.