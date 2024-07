La pregunta incómoda a Pedro Rosemblant que reveló algo importante e inesperado de la intimidad con Lali Espósito

Pedro venía hablando de “la construcción del hogar”, que a él le gusta llegar, cocinar, mantener la casa ordenada. asegura que se complementan muy bien en ese vínculo por eso.

“Creo que Mariana me enseña y me potencia la capacidad de las cosas. Si estás en una fiesta en tu casa no pienses que se está ensuciando la alfombra sino que disfrutes que están tus amigos ahí bailando y pasándola bien”, dijo como ejemplo.

Entonces, el entrevistador preguntó: “¿Hace cuánto están conviviendo?”, esto puso muy incómodo a Rosemblant que respondió: “Esto no está siendo grabado, no está grabado, estamos infringiendo una regla de intimidad, pero no te preocupes que me la voy a cobrar”, respondió mientras el entrevistador se agarraba la cara, dándose cuenta del problema en el que se metió.