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Por qué Lula tuvo que comenzar un tratamiento contra el cáncer en plena carrera por la reelección

El mandatario del país vecino inició sesiones preventivas de radioterapia tras la extracción de una lesión en el cuero cabelludo. El tratamiento se da mientras se prepara para competir por un cuarto mandato en las elecciones de octubre.

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El tratamiento se da mientras se prepara para competir por un cuarto mandato en las elecciones de octubre. (Foto: Reuters)

El tratamiento se da mientras se prepara para competir por un cuarto mandato en las elecciones de octubre. (Foto: Reuters)

Luiz Inácio Lula da Silva comenzó un tratamiento preventivo de radioterapia luego de que le extirparan una lesión de cáncer de piel en etapa temprana en el cuero cabelludo. El presidente de Brasil, de 80 años, atraviesa el proceso médico mientras avanza su preparación para disputar un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre.

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Según informó el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo a través de un comunicado de prensa, Lula fue intervenido el pasado 24 de abril para remover una lesión de carcinoma basocelular, una de las formas más frecuentes de cáncer de piel.

Después de la cirugía, el equipo médico resolvió iniciar un tratamiento complementario de “radioterapia preventiva superficial en el cuero cabelludo”.

Lula cicatriz

“El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, señalaron los profesionales encargados de su seguimiento médico.

De qué se trata la lesión y cómo es el tratamiento

Desde la Presidencia brasileña indicaron que la lesión detectada era “pequeña” y había sido diagnosticada en una etapa inicial. El mandatario deberá realizar 15 sesiones de radioterapia para reducir el riesgo de nuevas lesiones.

La dermatóloga Cristina Abdalla, responsable de la intervención, explicó que se trata de una afección “común” asociada a la exposición solar. En las últimas apariciones públicas, Lula se mostró con sombrero para proteger la zona afectada durante la recuperación.

La imagen recordó a fines de 2024, cuando el mandatario también apareció con la cabeza cubierta tras una operación de urgencia por una hemorragia cerebral provocada por un accidente doméstico.

Lula sombrero

La salud del mandatario

El nuevo cuadro volvió a poner el foco sobre la salud del líder brasileño, que es el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia del país. En los últimos años enfrentó distintos problemas médicos, incluidas cirugías de emergencia en 2024 para tratar y prevenir una hemorragia cerebral. En 2011, además, fue tratado por un cáncer de laringe del que logró recuperarse.

El tratamiento coincide con el inicio de la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales, en donde Lula busca competir en octubre por un nuevo mandato. En las últimas semanas, intensificó sus publicaciones en redes sociales mostrando rutinas de ejercicio físico para despejar dudas sobre su estado de salud y su capacidad para afrontar otra campaña electoral.

En ese marco, el equipo médico aseguró que estos antecedentes no afectan la recuperación actual ni condicionan la continuidad de la agenda pública y política de Lula da Silva. Los especialistas indicaron que el presidente solo deberá seguir recomendaciones específicas vinculadas al cuidado dermatológico y a los controles posteriores a la intervención.

En ese contexto, el principal desafío pasa por sostener el ritmo de la actividad política sin descuidar los controles y tratamientos indicados por los profesionales.

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