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Atención, Scaloni: se conoció el diagnóstico definitivo de Lionel Messi antes del Mundial

Luego del enorme susto en el triunfo de las Garzas, el astro rosarino se sometió a exámenes médicos de alta complejidad. Los resultados trajeron paz al cuerpo técnico de la Selección Argentina, que ya diagramó la fecha exacta en la que el diez se acoplará a la delegación en Norteamérica.

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Atención, Scaloni: se conoció el diagnóstico definitivo de Lionel Messi antes del Mundial

El panorama médico que mantenía en vilo a todo un país comenzó a aclararse de la mejor manera posible. Los estudios a Lionel Messi trajeron alivio, a poco del inicio del Mundial 2026. De acuerdo a la información, su molestia física no es de gravedad, lo que desarma los peores pronósticos y le permite al búnker nacional planificar el desembarco logístico con otra templanza.

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El avión homenaje a LionelMessi y La Selección Argentina fue presentado en el Hangar 5 de Ezeiza de caraal Mundial 2026. (Foto: Aerolíneas Argentinas)

El capitán y astro rosarino encendió las alarmas en el duelo de Inter Miami frente a Philadelphia Union (un infartante triunfo por 6-4), este domingo. A los 28 minutos del segundo tiempo del encuentro de la MLS, el futbolista de 38 años pidió la variante por un dolor en el posterior de su pierna izquierda y se marchó directo al vestuario del Nu Stadium, generando una profunda preocupación en la antesala de la cita máxima.

Tras el juego, el entrenador de las Garzas, Ángel Guillermo Hoyos, había intentado bajar los decibelios argumentando que se trataba de un desgaste lógico: "Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue", justificó el DT cordobés. El primer diagnóstico médico de este lunes terminó por ratificar esas sensaciones.

Cuándo se sumará Lionel Messi a los entrenamientos de la Selección Argentina

La hoja de ruta para la incorporación del capitán ya fue trazada por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. De no mediar imprevistos de último momento, el cuerpo técnico de la Selección Argentina espera que el lunes 1° de junio se sume a los entrenamientos en Estados Unidos.

Mientras tanto, la actividad de la delegación se dividirá en dos etapas bien marcadas: un grupo de jugadores de la Albiceleste se entrenará esta semana en el predio de Ezeiza, antes de viajar el domingo 31 de mayo rumbo al suelo norteamericano. Será allí donde la "Pulga", que se prepara para disputar su histórica sexta Copa del Mundo, se reencontrará con sus compañeros para iniciar la puesta a punto definitiva.

Qué amistosos jugará la Selección Argentina antes del debut en el Mundial

Con el objetivo de aceitar los últimos detalles futbolísticos y evaluar el ritmo de competencia de los convocados, los campeones del mundo tienen agendados dos compromisos preparatorios previos al estreno oficial:

  • Sábado 6 de junio: La Albiceleste se medirá con Honduras en el estadio Kyle Field, ubicado en la localidad de Texas.

  • Martes 9 de junio: El segundo examen preparatorio será frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, en el estado de Alabama.

Cuándo empieza el Mundial 2026 y en qué grupo juega Argentina

La máxima cita del deporte global levantará su telón formal de manera inminente en territorio mexicano. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca, iniciando un camino que concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte, la Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El estreno absoluto del combinado nacional quedó pautado para el martes 16 de junio, frente al conjunto argelino, en el Arrowhead Stadium de Kansas, partido para el cual se descuenta que Messi llegará en óptimas condiciones competitivas.

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