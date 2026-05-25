Atención, Scaloni: se conoció el diagnóstico definitivo de Lionel Messi antes del Mundial

Mientras tanto, la actividad de la delegación se dividirá en dos etapas bien marcadas: un grupo de jugadores de la Albiceleste se entrenará esta semana en el predio de Ezeiza, antes de viajar el domingo 31 de mayo rumbo al suelo norteamericano. Será allí donde la "Pulga", que se prepara para disputar su histórica sexta Copa del Mundo, se reencontrará con sus compañeros para iniciar la puesta a punto definitiva.

Qué amistosos jugará la Selección Argentina antes del debut en el Mundial

Con el objetivo de aceitar los últimos detalles futbolísticos y evaluar el ritmo de competencia de los convocados, los campeones del mundo tienen agendados dos compromisos preparatorios previos al estreno oficial:

Sábado 6 de junio: La Albiceleste se medirá con Honduras en el estadio Kyle Field , ubicado en la localidad de Texas.

Martes 9 de junio: El segundo examen preparatorio será frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, en el estado de Alabama.

Cuándo empieza el Mundial 2026 y en qué grupo juega Argentina

La máxima cita del deporte global levantará su telón formal de manera inminente en territorio mexicano. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca, iniciando un camino que concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte, la Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. El estreno absoluto del combinado nacional quedó pautado para el martes 16 de junio, frente al conjunto argelino, en el Arrowhead Stadium de Kansas, partido para el cual se descuenta que Messi llegará en óptimas condiciones competitivas.