Y agregó: "Yo no soy boludo, tiene un sesgo de oportunismo lo de Santoro porque lo hace encima del cadáver de Lucas. Es oportunismo político".

Santoro le respondió a Dalbón: "No estamos haciendo uso político, ni caranchismo"

Embed

Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Victoria Montenegro presentaron este martes ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras el crimen de Lucas González en el barrio de Barracas en un presunto caso de gatillo fácil.

El legislador porteño, que el 10 de diciembre asumirá una banca en la Cámara de Diputados, aseguró que la medida tomada no responde al "uso político ni al caranchismo", tas las acusaciones del letrado. "Presentamos una denuncia por la nota que salió en el diario Clarín donde hay brigadas no identificadas, donde una de ella es la causante de la muerte de Lucas", explicó Santoro.

Y concluyó: "Hay cosas que no están funcionando bien en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo tiene que resolver la Justicia, que tiene que decirle a los porteños que está pasando con la Policía", indicó.

Dalbón también criticó al kircherismo

dalbon-casolucas-dalessandro.jpg

El abogado también apuntó sus críticas al kirchnerismo, al señalar que cuando tomó la defensa lo llamaban para darle apoyo, pero cuando le dio la mano al ministro de Justicia de la Ciudad "desaparecieron".

"Debo decir algo, a propios y extraños, y vos sabés que tengo mis convicciones peronistas. Intenté [no politizar], pero el día que tomé la defensa, me llamaron los organismos de Derechos Humanos y me dijeron que iban a venir, que iban a estar a disposición, y desde que le di la mano al ministro de Justicia de la Ciudad (Marcelo D'Alessandro) desaparecieron", cuestionó Dalbón.

"El fundamentalismo del kirchnerismo, a veces, no está bien", sostuvo el letrado, que aseguró que para esta causa no fue convocado desde el oficialismo. "Ahora mi cliente es Lucas. Esto no es político, no me llamó ni Cristina ni Alberto ni nadie. Me llamó la mamá (de Lucas) a partir de un periodista", contó.