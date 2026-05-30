PSG reacciona y empata de penal ante Arsenal en la final de la Champions

El Arsenal llegó a esta instancia con un recorrido prácticamente perfecto: ganó sus ocho partidos en la fase de liga y eliminó en las rondas de eliminación directa a Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid en semifinales. Es su primera final de Champions en 20 años y sueña con conquistar su primer título europeo.

Por su parte, el PSG, actual campeón de Europa, tuvo un camino más irregular. Terminó 11° en la fase de liga y debió jugar el playoff, desde donde avanzó eliminando a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich. El equipo parisino busca convertirse en el segundo en defender con éxito el título en la era moderna.