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PSG reacciona y empata de penal ante Arsenal en la final de la Champions

Con gol de Kai Havertz, el conjunto inglés se imponía 1-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League 2025/26, disputada en la Puskás Aréna de Budapest. En el segundo tiempo, el conjunto parisino consiguió la igualdad con un penal convertido por Ousmane Dembélé.

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Arsenal gana 1-0 al PSG y se impone en la final de la Champions

Arsenal gana 1-0 al PSG y se impone en la final de la Champions

En una calurosa tarde en la Puskás Aréna de Budapest, el Arsenal y el Paris Saint-Germain empatan 1-1 en la gran final de la UEFA Champions League 2025/26.

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Desde el minuto 6, el conjunto inglés golpeó primero. Kai Havertz recibió una asistencia de Leandro Trossard, encaró por el sector izquierdo, controló en velocidad y definió con un remate potente y ajustado que dejó sin respuestas a Matvei Safonov. Un gol tempranero que le dio confianza al equipo de Mikel Arteta.

El partido ya entró en el complemento y el Arsenal sostiene la ventaja mínima. El PSG salió con mayor urgencia en busca del empate, mientras que los ingleses se mantienen ordenados, sólidos en defensa y atentos a los contraataques.

Cómo llegaron Arsenal y PSG a la final

Arsenal

El Arsenal llegó a esta instancia con un recorrido prácticamente perfecto: ganó sus ocho partidos en la fase de liga y eliminó en las rondas de eliminación directa a Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid en semifinales. Es su primera final de Champions en 20 años y sueña con conquistar su primer título europeo.

Por su parte, el PSG, actual campeón de Europa, tuvo un camino más irregular. Terminó 11° en la fase de liga y debió jugar el playoff, desde donde avanzó eliminando a Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich. El equipo parisino busca convertirse en el segundo en defender con éxito el título en la era moderna.

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