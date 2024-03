Bitcoin: por qué la criptomoneda líder podría duplicar su valor en los próximos 24 meses

Economías inflacionarias, enfrentamientos comerciales, sanciones y la resiliencia del empleo disminuyeron las esperanzas de la baja en la tasa de interés de los Estados Unidos. La economía mundial se ha convertido en el campo de batalla en el que nadie quiere salir perdiendo y Bitcoin no sólo ha resistido, sino que ha superado las expectativas, revalorizándose hasta alcanzar los USD 70.000 en la última semana.

¿Casualidad? No lo creemos. Por eso, parece importante la desafiante tarea intelectual de analizar algunos escenarios, abrir preguntas sobre su sostenibilidad e indagar si estamos ante el amanecer de un nuevo estándar financiero.

Crecer menos por más tiempo o los fantasmas del 2009

La llegada de una visión y política monetaria de “crecimiento más bajo durante más tiempo”, o “higher for longer” (en referencia a las tasas), no es algo que esté exento de riesgos. Como es de público conocimiento, mantener dicha política por un período extendido de tiempo debilita la economía y aumenta la probabilidad de brotes recesivos.

Hoy en día, por ejemplo, el tipo fijo medio de una hipoteca a 30 años en los Estados Unidos ha superado el 7%, los préstamos para el consumo y las tasas de las tarjetas de crédito también se han disparado, y los consumidores enfrentan presiones sin precedentes, provocando una disminución en las ventas de comercios minoristas.

Pero “Higher for longer” también reaviva fantasmas ya conocidos de 2009 y la crisis SubPrime, que se llevó por delante varios bancos de primera línea. Aquellos bancos regionales que ven sus posiciones de inversiones de largo plazo en préstamos inmobiliarios (hipotecas) caer en default, y no poseen la liquidez necesaria, como los bancos más grandes, para reponer sus depósitos, advierten un riesgo mayor de corridas bancarias, lo que se ve reflejado en su cotización bursátil. Sólo hace falta ver la evolución de las acciones del New York Community Bancorp, el cual ha caído más del 50% en menos de un mes.

Por otro lado, la curva de tipos de interés se ha movido hacia arriba en los últimos meses, pero los rendimientos de los bonos de largo plazo han aumentado más rápido que los rendimientos de los tipos de corto plazo.

Todo esto sugiere una pérdida de atractivo en inversiones tradicionalmente consideradas seguras, como los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cuyo retorno de entre 4 y 4,45% ya no seduce a los inversores, y los empuja a salir en búsqueda de rendimientos más sustanciosos y duraderos.

La revalorización de Bitcoin

Así, este fenómeno sugiere un cambio en la dinámica que, lejos de frenar las inversiones de riesgo, muestra un auge en su valoración de la mano de Bitcoin: una opción autónoma a las políticas monetarias restrictivas.

En los últimos meses, las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía y el lanzamiento de ETF de BTC han ayudado a la confianza de los activos digitales.

Pese a estar agobiada por el ajuste monetario de los bancos centrales mundiales y una serie de fallos que no son materia de este artículo, el valor total del circulante de Bitcoins superó el trillón de dólares en febrero de 2024 por primera vez desde noviembre de 2021.

El precio alcanzó los 52.079 dólares el miércoles 14 de febrero, su último máximo en 25 meses: la criptomoneda más grande del mundo ha subido alrededor de un 22% desde principios de ese mes y ya se encamina a su mayor aumento mensual desde octubre.

La reconfiguración de estas carteras no sólo es un testimonio. Por un lado, existe la búsqueda de eficiencia y rentabilidad: por qué no alejarse de activos sobrevalorados, de alto mantenimiento y alto costo de apalancamiento, como es el sector inmobiliario en la actualidad (difícilmente podamos lograr rendimientos de alquileres y/o revalorizaciones que superen el costo de hipoteca al 7%).

Por el otro, cómo equilibrar el tener inversiones líquidas que nos permitan afrontar volatilidades mayores, pero con exposición a mercados que se encuentra en pleno crecimiento, como es el caso de las implementaciones de tecnología blockchain (no por nada Larry Flink, de BlackRock, llama a la tokenización y al Bitcoin el nuevo oro digital).

El auge del Bitcoin respalda una vez más el escenario de una moneda global desnacionalizada que no puede controlarse unilateralmente de acuerdo con los intereses particulares de una sola parte del mundo.

Si miramos por fuera de los límites de los Estados Unidos, también es posible advertir cómo la llegada del Año Nuevo Chino ha servido históricamente como catalizador. Este evento es clave en la ecuación para impulsar el valor de Bitcoin, evidenciando el poder de la liquidez inyectada por ciudadanos asiáticos, que reorganizan sus finanzas durante una época de alto consumo, como son sus vacaciones.

Por otro lado, identificar sus posibles ramificaciones estratégicas y evaluar su viabilidad es posible sobre la base de precedentes históricos, como el halving.

Con antecedentes en 2012, 2016 y 2020, el evento histórico que sucederá en el 2024, anticipa que, si se mantiene un nivel de demanda igual o superior al actual, los Bitcoins en circulación podrían revalorizarse al menos dos veces en los próximos 24 meses.

(*) El autor es CEO de CryptoMate y cofundador de Lemon Cash.