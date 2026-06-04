Se filtró un nuevo video de Thiago Medina a los besos con una misteriosa mujer.

¿De qué vive Thiago Medina tras la fama que logró con Gran Hermano?

Thiago Medina atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su salida de Gran Hermano. La separación de Daniela Celis lo golpeó emocionalmente, y el impacto fue aún mayor cuando se enteró del nuevo romance de ella con Nick Sícaro. Durante un tiempo estuvo deprimido, sin estabilidad laboral y reconoció abiertamente que no llegaba a fin de mes, lejos de la exposición constante que supo tener cuando aparecía en televisión.

Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, el joven de 23 años decidió reinventarse. En sus redes sociales mostró el emprendimiento que puso en marcha: la venta de álbumes y figuritas del Mundial 2026, un producto que es furor entre coleccionistas. "Me voy a ir a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas", contó en un video donde dejó ver su nueva rutina, muy distinta a la de sus tiempos en pantalla. Él mismo se encarga de cada entrega, algo que sus compradores valoran.

En paralelo, también quedó en el centro de la escena por su vida sentimental, a raíz de los videos que lo muestran a los besos con streamers durante transmisiones en vivo. Ante los rumores de romance, salió a aclararlo sin vueltas: "A mí no me quieran vincular con nadie, que yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie". Y cuando un seguidor le sugirió abrir un OnlyFans, no descartó la idea si sus emprendimientos actuales no prosperan.