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Se filtró un nuevo video de Thiago Medina a los besos con una misteriosa mujer

Se conoció un material explosivo que tiene al ex Gran Hermano como protagonista. ¿Quién es la joven que aparece junto a él?

4 jun 2026, 18:42
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Se filtró un nuevo video de Thiago Medina a los besos con una misteriosa mujer.

Thiago Medina no para de dar que hablar. A poco menos de un año de salvarse de la muerte tras un grave accidente, el ex Gran Hermano se reinventó por completo y hoy aparece en el centro de la escena por un nuevo video que se viralizó en las últimas horas: esta vez se lo ve a los besos con Brenda Rodríguez, una streamer con miles de seguidores en Kick e Instagram. En las imágenes, ambos aparecen mimosos sobre un sofá durante una transmisión en vivo, mientras el chat no tardó en explotar.

El clip generó una catarata de reacciones divididas: entre los comentarios que más circularon aparecieron frases como "Anda en cualquiera" y cuestionamientos directos al tipo de contenido que está compartiendo. No es la primera vez que Thiago queda en el centro de este tipo de escenas. A fines de mayo, el periodista Fede Flowers había difundido un video suyo junto a Karina Andrade, una influencer chilena y creadora de contenido para adultos, durante otra transmisión en vivo que también se convirtió en tendencia.

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Todo esto ocurre en un contexto particular: Daniela Celis ya confirmó una nueva relación con Nick Sícaro, algo que generó gran repercusión entre los seguidores del ex participante, quien tiempo atrás había reconocido que le costaba verla rehacer su vida sentimental. Mientras tanto, Thiago sigue construyendo su nueva etapa: sin trabajo fijo, se subió al boom de la venta de figuritas del Mundial y coquetea con crear contenido propio en plataformas para adultos.

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¿De qué vive Thiago Medina tras la fama que logró con Gran Hermano?

Thiago Medina atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su salida de Gran Hermano. La separación de Daniela Celis lo golpeó emocionalmente, y el impacto fue aún mayor cuando se enteró del nuevo romance de ella con Nick Sícaro. Durante un tiempo estuvo deprimido, sin estabilidad laboral y reconoció abiertamente que no llegaba a fin de mes, lejos de la exposición constante que supo tener cuando aparecía en televisión.

Sin embargo, lejos de quedarse paralizado, el joven de 23 años decidió reinventarse. En sus redes sociales mostró el emprendimiento que puso en marcha: la venta de álbumes y figuritas del Mundial 2026, un producto que es furor entre coleccionistas. "Me voy a ir a entregar un par de álbumes que estoy vendiendo, álbumes, figuritas y todas esas cosas", contó en un video donde dejó ver su nueva rutina, muy distinta a la de sus tiempos en pantalla. Él mismo se encarga de cada entrega, algo que sus compradores valoran.

En paralelo, también quedó en el centro de la escena por su vida sentimental, a raíz de los videos que lo muestran a los besos con streamers durante transmisiones en vivo. Ante los rumores de romance, salió a aclararlo sin vueltas: "A mí no me quieran vincular con nadie, que yo estoy solo. No estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie". Y cuando un seguidor le sugirió abrir un OnlyFans, no descartó la idea si sus emprendimientos actuales no prosperan.

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