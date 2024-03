Bitcoin: se confirmó que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto. Quién está detrás de la criptomoneda

El magistrado llegó al veredicto tras los alegatos finales en Londres, en una demanda de la Crypto Open Patent Alliance (COPA) contra Wright, quien desde 2016 afirmaba ser la persona detrás del seudónimo usado por el creador de BTC, Satoshi Nakamoto.

Las pruebas presentadas durante el juicio, que duró un mes, resultaron "abrumadoras", según dijo el juez, quien tiene previsto redactar una sentencia en la que detallará sus conclusiones, entre las que se destaca que Wright no creó el sistema Bitcoin.

"En primer lugar, que el Dr. Wright no es el autor del libro blanco de Bitcoin. Segundo, que el Dr. Wright no es la persona que adoptó u operó bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. Tercero, el Dr. Wright no es la persona que creó el sistema Bitcoin. Y, en cuarto lugar, no es el autor de las versiones iniciales del software Bitcoin. Cualquier otra reparación será tratada en mi sentencia escrita", explicó Mellor en su declaración final.

Craig Wright - Bitcoin Satoshi Criptomonedas.jpg Para la justicia inglesa, Craig Wright no es Satoshi Nakamoto ni el autor del libro blanco de Bitcoin. (Foto archivo)

Satoshi Nakamoto y el misterioso creador de Bitcoin

La demanda de COPA contra Wright en la justicia comenzó en 2021 con el objetivo de obtener una sentencia que le impidiera emprender acciones legales contra desarrolladores y otros miembros del ecosistema de criptomonedas o reclamar derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología de código abierto de Bitcoin.

Por lo tanto, el resultado conocido esta semana es una clara victoria para COPA, entidad que cuenta detrás con el respaldo y apoyo de "grandes jugadores" como el fundador de Twitter, Jack Dorsey, Coinbase y otros referentes.

"Esta decisión es una victoria para los desarrolladores, para toda la comunidad de código abierto y para la verdad. Durante más de ocho años, el Dr. Wright y sus patrocinadores han mentido sobre su identidad como Satoshi Nakamoto y han utilizado esa mentira para intimidar a los desarrolladores de la comunidad bitcoin. Eso se acaba hoy con la sentencia del tribunal que dictamina que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto", dijo un portavoz de COPA.

Por último, la sentencia del juez Mellor paralizó otros 2 casos -incluido uno que Wright presentó contra Coinbase y de Dorsey- en los que alegaba que tenía derechos sobre la base de datos de la blockchain de Bitcoin, que dependían del resultado de este caso. De esta manera, el fallo de que Wright no es Nakamoto puede influir en la continuación de estos 2 casos.