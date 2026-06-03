La palabra de Fabián Mazzei tras las versiones de distanciamiento con Araceli González: "Sí peleamos"

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Qué dijo Araceli González sobre los rumores de crisis con Fabián Mazzei

En LAM (América TV), Araceli González habló sobre su presente junto a Fabián Mazzei y respondió a las especulaciones que surgieron tras su reencuentro con Adrián Suar en el teatro. El gesto de acercamiento con su expareja había despertado comentarios sobre una supuesta crisis en su relación actual.

La actriz fue clara al señalar que tanto ella como Mazzei estaban preparados para enfrentar interpretaciones erróneas. Con firmeza, aseguró que no existe ningún conflicto sentimental y que los rumores no reflejan la realidad de su vínculo. “Sabíamos que iba a pasar esto de decir que estábamos en un mal momento”, expresó.

Araceli también destacó que nunca ocultó nada a su pareja y que el acercamiento con Suar fue conversado desde el inicio. Explicó cómo se dio esa reconciliación y subrayó que no generó tensiones entre ellos. “Le mandé un hola a Adrián para reconciliar y él dijo ‘hola’, y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados”, relató.

En ese mismo sentido, aclaró que las diferencias que atraviesan con Mazzei no tienen relación con su vida personal, sino con cuestiones laborales. “No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto”, afirmó.

De esta manera, González buscó cerrar el capítulo de rumores y dejar en claro que su relación con Mazzei se mantiene sólida, mientras ambos enfrentan juntos los desafíos profesionales que se les presentan.