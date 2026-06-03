La palabra de Fabián Mazzei tras las versiones de distanciamiento con Araceli González: "Sí peleamos"

Después de que Araceli González se comunicara con LAM (América TV) para desmentir la supuesta crisis con Fabián Mazzei, el actor decidió enviar un mensaje a Karina Iavícoli en el que dio su propia versión sobre los rumores de distanciamiento.
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Luego de que Araceli González desmintiera una crisis de pareja, Fabián Mazzei habló en LAM y aclaró cómo está hoy la relación.
Después de que Araceli González se comunicara con LAM (América TV) para desmentir la supuesta crisis con Fabián Mazzei, el actor decidió enviar un mensaje a Karina Iavícoli en el que dio su propia versión sobre los rumores de distanciamiento.
La panelista leyó en vivo sus palabras: “Dice: ‘Sí peleamos’, lo que ya dijo Araceli”. Y agregó: “Por la empresa, pero no por lo que están diciendo. Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián. Por Toto y por Ara. Lo único que me interesa es que ellos estén en paz y porque yo también así voy a estar tranquilo. Y no fui, además de por lo de Zambrano (la serie), llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo esté. Además, había mucho mucha prensa”.
Mazzei dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su familia y que no se siente afectado por las versiones mediáticas. “De verdad, no es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero y si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor para ellos. Yo estoy tranquilo y acompaño siempre”, expresó.
El mensaje fue recibido con admiración en el estudio, donde una de las angelitas comentó: “Qué buena persona”.
En LAM (América TV), Araceli González habló sobre su presente junto a Fabián Mazzei y respondió a las especulaciones que surgieron tras su reencuentro con Adrián Suar en el teatro. El gesto de acercamiento con su expareja había despertado comentarios sobre una supuesta crisis en su relación actual.
La actriz fue clara al señalar que tanto ella como Mazzei estaban preparados para enfrentar interpretaciones erróneas. Con firmeza, aseguró que no existe ningún conflicto sentimental y que los rumores no reflejan la realidad de su vínculo. “Sabíamos que iba a pasar esto de decir que estábamos en un mal momento”, expresó.
Araceli también destacó que nunca ocultó nada a su pareja y que el acercamiento con Suar fue conversado desde el inicio. Explicó cómo se dio esa reconciliación y subrayó que no generó tensiones entre ellos. “Le mandé un hola a Adrián para reconciliar y él dijo ‘hola’, y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados”, relató.
En ese mismo sentido, aclaró que las diferencias que atraviesan con Mazzei no tienen relación con su vida personal, sino con cuestiones laborales. “No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto”, afirmó.
De esta manera, González buscó cerrar el capítulo de rumores y dejar en claro que su relación con Mazzei se mantiene sólida, mientras ambos enfrentan juntos los desafíos profesionales que se les presentan.