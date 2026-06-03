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Araceli González enfrentó los rumores de crisis con Fabián Mazzei tras la reconciliación con Adrián Suar

Araceli González habló en LAM acerca de la presunta crisis que atraviesa con Fabián Mazzei luego del reciente reencuentro que mantuvo con Adrián Suar, un acercamiento que no tardó en generar especulaciones sobre su vida sentimental.

3 jun 2026, 21:13
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Araceli González enfrentó los rumores de crisis con Fabián Mazzei tras la reconciliación con Adrián Suar
Araceli González enfrentó los rumores de crisis con Fabián Mazzei tras la reconciliación con Adrián Suar

Araceli González enfrentó los rumores de crisis con Fabián Mazzei tras la reconciliación con Adrián Suar

Araceli González habló en LAM (América TV) sobre el presente que comparte con Fabián Mazzei y se refirió a las versiones que surgieron luego de su reciente reencuentro con Adrián Suar en el teatro, un acercamiento que generó todo tipo de especulaciones.

El encuentro entre los padres de Tomás "Toto" Kirzner despertó rápidamente rumores sobre una posible crisis en la pareja de la actriz. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, Araceli aclaró de manera contundente que tanto ella como Mazzei sabían que la situación podía dar lugar a interpretaciones erróneas y versiones alejadas de la realidad.

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Con total sinceridad, explicó que estaban preparados para afrontar los comentarios que pudieran surgir a raíz de la reconciliación con Suar y desmintió cualquier conflicto sentimental. "Sabíamos que iba a pasar esto de decir que estábamos en un mal momento", aseguró, dejando en claro que el vínculo con su pareja continúa firme pese a los rumores.

En ese sentido, remarcó que nunca le ocultó nada a Mazzei y que el acercamiento con Suar fue conversado desde el primer momento dentro de la pareja. Incluso, reveló detalles de cómo se produjo esa reconciliación con su expareja y dejó en claro que la situación jamás generó conflictos entre ellos.

"Le mandé un hola a Adrián para reconciliar y él dijo 'hola', y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados. No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto".

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Cuánto hace que están Araceli González y Fabián Mazzei

Araceli González y Fabián Mazzei conforman una de las parejas más sólidas y duraderas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó entre 2007 y 2008, luego de haberse conocido en el ámbito laboral, y desde entonces construyeron una relación marcada por el compañerismo y el bajo perfil.

A lo largo de los años, ambos se mostraron unidos frente a los distintos desafíos personales y profesionales que atravesaron. En diciembre de 2013 dieron un paso más en su historia al contraer matrimonio, consolidando un vínculo que ya llevaba varios años de crecimiento.

Hoy, con casi dos décadas juntos, Araceli y Fabián continúan apostando a su relación y se mantienen como una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino.

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