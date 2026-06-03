Araceli González enfrentó los rumores de crisis con Fabián Mazzei tras la reconciliación con Adrián Suar

"Le mandé un hola a Adrián para reconciliar y él dijo 'hola', y a partir de ahí empezó una conversación muy linda. Todo esto mi pareja lo sabe desde el día uno, que siempre quiso que estemos reconciliados. No estamos en crisis, sí nos peleamos con la empresa. Está todo perfecto, en el mejor momento y sabíamos que podía pasar esto".

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Cuánto hace que están Araceli González y Fabián Mazzei

Araceli González y Fabián Mazzei conforman una de las parejas más sólidas y duraderas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó entre 2007 y 2008, luego de haberse conocido en el ámbito laboral, y desde entonces construyeron una relación marcada por el compañerismo y el bajo perfil.

A lo largo de los años, ambos se mostraron unidos frente a los distintos desafíos personales y profesionales que atravesaron. En diciembre de 2013 dieron un paso más en su historia al contraer matrimonio, consolidando un vínculo que ya llevaba varios años de crecimiento.

Hoy, con casi dos décadas juntos, Araceli y Fabián continúan apostando a su relación y se mantienen como una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino.