Aseguran que Araceli González y Fabián Mazzei atraviesan una fuerte crisis: los motivos detrás del distanciamiento

El periodista también recordó la trayectoria de Mazzei y cómo su carrera quedó relegada. “Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable, si se quiere decir. Él resignó su carrera. Digo, era un actor, acá lo hablamos y se lo preguntamos. Siento que él no quedó mal con el tema, pero él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, expresó.

Por último, Ochoa cerró: “A mí lo que me dicen es que no se están llevando bien, que están cada vez peor como pareja, que si bien no se querían separar, sí la crisis era profunda, que Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en el último tiempo, que hubo algo muy difícil para Fabián que fue el llanto en la mesa de Mirtha”.

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Cuál fue la sincera reacción de Araceli González cuando le consultaron por la novia de Adrián Suar

La noche del lunes, la avenida Corrientes fue escenario de un hecho que nadie imaginaba: Araceli González asistió a la función de prensa de Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar. Su presencia marcó un gesto de acercamiento tras años de distancia y conflictos derivados de su separación.

Durante la velada, la actriz habló con los medios y destacó la importancia de dar ese paso, especialmente pensando en Toto Kirzner, el hijo que comparte con Suar. Sin embargo, una pregunta en particular generó incomodidad: su opinión sobre Rocío Robles, actual pareja del productor.

Con cautela, Araceli eligió responder sin entrar en polémicas: “No la conozco a ella. Ahora la voy a conocer. Sinceramente veo poca tele y no la conozco porque ella es más joven, yo soy de otra camada. Sé que es muy linda”. La frase reflejó su decisión de mantener la calma y evitar nuevos enfrentamientos mediáticos.

Los cronistas insistieron, pero González se mantuvo firme en su postura. Poco después, fue Rocío Robles quien dio su versión del encuentro y lo hizo con la misma predisposición: “Nos conocimos y obviamente estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero. ¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores”.

Así, lo que parecía un terreno propicio para la tensión terminó convirtiéndose en un intercambio cordial, que dejó abierta la posibilidad de un vínculo más distendido entre las dos mujeres y un nuevo capítulo en la relación pública de Araceli y Suar.