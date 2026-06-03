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Aseguran que Araceli González y Fabián Mazzei atraviesan una fuerte crisis: los motivos detrás del distanciamiento

Pepe Ochoa reveló que Araceli González y Fabián Mazzei estarían atravesando una fuerte crisis de pareja y dio detalles de los motivos del distanciamiento.

3 jun 2026, 20:20
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Araceli González y Fabián Mazzei 1.jpg
Araceli González y Fabián Mazzei 1.jpg

Pepe Ochoa sorprendió al revelar este miércoles en LAM (América TV) que Araceli González y Fabián Mazzei estarían atravesando una profunda crisis. Según contó, la información comenzó a circular hace más de un mes y desde entonces la viene siguiendo de cerca. “Me contaron del riñón de Araceli y Fabián que están en una crisis profunda hace un tiempo”, relató.

El panelista explicó que las dificultades se habrían intensificado en los últimos meses. “No están bien como pareja, están distanciados. Si bien viven juntos en su casa de Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo, sobre todo a Fabián, el acercamiento de Araceli con Adrián”, señaló.

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Ochoa agregó que ciertos gestos mediáticos de la actriz habrían impactado en Mazzei. “Porque si bien ellos como pareja estaban bien, hay algo a Fabián que le duele mucho, esto es lo que me cuentan, todo lo que está pasando y las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas, que terminaron de generar el distanciamiento”, explicó.

Entre esos episodios mencionó: “Una que me cuentan, sin duda, es el lagrimeo en lo de Mirtha (Legrand). Después también me cuentan de la primera vez que Araceli da la nota acá en LAM, donde vuelve a reflotar el tema, eso a Fabián no le hizo bien porque ese día Araceli abrió una puerta y esa puerta mete, quieras o no, a todos los involucrados en la historia”.

El periodista también recordó la trayectoria de Mazzei y cómo su carrera quedó relegada. “Y Fabián siempre quedó en un lugar muy poco amable, si se quiere decir. Él resignó su carrera. Digo, era un actor, acá lo hablamos y se lo preguntamos. Siento que él no quedó mal con el tema, pero él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, expresó.

Por último, Ochoa cerró: “A mí lo que me dicen es que no se están llevando bien, que están cada vez peor como pareja, que si bien no se querían separar, sí la crisis era profunda, que Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en el último tiempo, que hubo algo muy difícil para Fabián que fue el llanto en la mesa de Mirtha”.

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Cuál fue la sincera reacción de Araceli González cuando le consultaron por la novia de Adrián Suar

La noche del lunes, la avenida Corrientes fue escenario de un hecho que nadie imaginaba: Araceli González asistió a la función de prensa de Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar. Su presencia marcó un gesto de acercamiento tras años de distancia y conflictos derivados de su separación.

Durante la velada, la actriz habló con los medios y destacó la importancia de dar ese paso, especialmente pensando en Toto Kirzner, el hijo que comparte con Suar. Sin embargo, una pregunta en particular generó incomodidad: su opinión sobre Rocío Robles, actual pareja del productor.

Con cautela, Araceli eligió responder sin entrar en polémicas: “No la conozco a ella. Ahora la voy a conocer. Sinceramente veo poca tele y no la conozco porque ella es más joven, yo soy de otra camada. Sé que es muy linda”. La frase reflejó su decisión de mantener la calma y evitar nuevos enfrentamientos mediáticos.

Los cronistas insistieron, pero González se mantuvo firme en su postura. Poco después, fue Rocío Robles quien dio su versión del encuentro y lo hizo con la misma predisposición: “Nos conocimos y obviamente estuvo todo bien. Mientras Adrián esté feliz, yo estoy feliz. La familia es lo primero. ¿Dijo que soy linda? Ella es hermosa también. Si me tira flores, le tiro flores”.

Así, lo que parecía un terreno propicio para la tensión terminó convirtiéndose en un intercambio cordial, que dejó abierta la posibilidad de un vínculo más distendido entre las dos mujeres y un nuevo capítulo en la relación pública de Araceli y Suar.

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