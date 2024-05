Blockchain: la tokenización como nueva frontera hacia la digitalización de bienes y activos

Sin embargo, me pregunto: ¿es realmente necesario saber sobre combustión interna para conducir un auto? La respuesta es no. Con la blockchain pasa lo mismo. Es crucial, entonces, adoptar una nueva perspectiva, pensándola más como un medio y no como un enigma técnico.

Deberíamos considerar blockchain como una tecnología que habilita la digitalización de activos. Su primer y más claro caso de éxito no es otro que la digitalización del dinero a través del Bitcoin. Sí, el Bitcoin es precisamente eso: dinero digitalizado.

La tokenización del dinero en la blockchain

En el mundo de las criptomonedas, este proceso de digitalización se conoce como “tokenización”, y se refiere a la conversión de un activo físico en un token que es registrado en la blockchain.

Este token digital actúa como un sustituto del activo real, manteniendo su valor en una forma que puede ser negociada o transferida electrónicamente con facilidad y seguridad.

De esta manera, la tokenización nos introduce en un nuevo mundo, donde los bienes digitales pueden poseer atributos y cualidades que no podrían tener en su forma física. Esta capacidad transformadora extiende y enriquece las funcionalidades de los activos, permitiéndoles operar en contextos y con características que tradicionalmente estaban fuera de su alcance.

El efecto de la tokenización en el comercio y los negocios

Al respecto, quiero enfatizar algunos atributos específicos que la tokenización introduce y que tienen el potencial de revolucionar el comercio y los negocios, de una forma tan impactante como lo hizo Internet:

Fragmentación de la propiedad : la tokenización permite dividir un activo en partes más pequeñas, tokens, cada uno representa una fracción del derecho de propiedad. Esto, por ejemplo, revoluciona el acceso al mercado inmobiliario , facilitando la participación de pequeños inversores y simplificando procesos administrativos a través de contratos inteligentes.

: la tokenización permite dividir un activo en partes más pequeñas, tokens, cada uno representa una fracción del derecho de propiedad. Esto, por ejemplo, , facilitando la participación de pequeños inversores y simplificando procesos administrativos a través de contratos inteligentes. Ingresos por mercados secundarios : los bienes digitalizados en blockchain aseguran la aplicación automática de las normas establecidas para cada activo, mediante contratos inteligentes . Por ejemplo, al vender una entrada a un evento, el contrato inteligente puede estipular que cada reventa genere una comisión para el vendedor original.

: . Por ejemplo, al vender una entrada a un evento, el contrato inteligente puede estipular que cada reventa genere una comisión para el vendedor original. Mercados de futuros : blockchain permite la comercialización anticipada de bienes aún no disponibles , como un viticultor que tokeniza botellas de una cosecha futura y las vende antes de su maduración.

: , como un viticultor que tokeniza botellas de una cosecha futura y las vende antes de su maduración. Transparencia y trazabilidad : cada transacción de un token se registra en blockchain , proporcionando un historial completo e inalterable que aumenta la seguridad y confianza en las transacciones.

: , proporcionando un historial completo e inalterable que aumenta la seguridad y confianza en las transacciones. Herramienta de validación: mirando hacia un futuro cercano, en un contexto donde la distinción entre el contenido real y el generado por inteligencia artificial se vuelve difusa, la blockchain emerge como una herramienta esencial para validar la autenticidad de forma segura y sencilla. El contenido de noticias podría ser gestionado por contratos inteligentes, lo que permitirá validar el origen y, por lo tanto, confiar en su veracidad, no solo transformando nuestra forma de consumir información, sino también la integridad y confiabilidad de la misma.

En efecto, blockchain va más allá de ser una mera tecnología; se perfila como un faro de transparencia y confianza en una era digital cada vez más compleja y desafiante.

La blockchain y la inclusión financiera

Cómo se ve la blockchain. Las aplicaciones basadas en blockchain, o Dapps, a simple vista pueden parecer sitios web convencionales. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando interactúan directamente con la blockchain, transformando radicalmente cómo procesamos y validamos transacciones digitales.

Ahora bien, por qué hablamos de inclusión financiera al referirnos a la blockchain. El uso de blockchain para almacenar dinero o bienes tokenizados no requiere de una institución bancaria o tercero, ni pasar por procesos de verificación crediticia. Solo se necesita un dispositivo móvil y acceso a internet.

Esta accesibilidad es lo que nos permite hablar de inclusión financiera, abriendo las puertas a servicios financieros a una mayor cantidad de personas, sin importar su ubicación o situación económica. Todo esto realizado sobre infraestructura pública, pero eso es para otro artículo.

Por lo tanto, es crucial entender que la blockchain es simplemente una herramienta, un software que digitaliza procesos agregándole una capa más a la internet actual.

Tokenización de activos: qué pasa con la regulación

Ahora bien, la ausencia de un marco regulatorio concreto en algunos mercados, requiere de un enfoque basado en el criterio: si para vender acciones en el mundo real se necesita una licencia de, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores en Argentina, lo mismo aplica para operaciones realizadas en la blockchain.

Observando lo que sucede en muchos países, me siento confiada al afirmar que, si necesitas autorización para realizar una actividad en el mundo real, seguramente la necesitarás también en el entorno blockchain.

A pesar de su prometedor futuro, y de que hoy hay varios proyectos de tokenización en el mundo, el desarrollo de aplicaciones blockchain o dApps es limitado debido a que solo una pequeña fracción de programadores, cerca del 5% mundialmente, tiene los conocimientos necesarios para desarrollar esta tecnología.

En definitiva, así como el comercio electrónico transformó los años 90, la blockchain se está preparando para redefinir nuestros modelos de negocio hacia estructuras más dinámicas, modernas, transparentes y eficientes.

(*) La autora es cofundadora de Pala Blockchain.