Caso Binance: el mensaje del CEO para llevar tranquilidad a sus empleados y explicar la situación de la empresa

A su vez, explicó: “Los activos de los usuarios están todos respaldados 1:1 y la estructura de capital de Binance está libre de deudas. Mantenemos saldos de monederos calientes para asegurarnos de que siempre tenemos fondos más que suficientes para cumplir con las solicitudes de retiro y recargamos los saldos de monederos calientes en consecuencia”.

El comunicado dirigido a su equipo comenzaba refiriéndose a la difícil situación que atraviesa la industria en general como resultado del colapso del exchange FTX.

“Las consecuencias de la implosión de FTX han traído consigo una gran cantidad de escrutinio adicional y preguntas difíciles. La buena noticia es que, a pesar de que las noticias no siempre lo reflejan, podemos responder a las preguntas difíciles lanzadas a nuestro negocio”, aclaró el director ejecutivo y CEO de Binance.

Qué pasó con los retiros masivos de USDC

A partir de la difusión del artículo de Reuters, surgieron interrogantes entre algunos usuarios e inversores de la plataforma más grande del mundo en volúmenes operados, lo que motivó un número elevado de retiros durante la jornada del martes. Como consecuencia de este hecho, Binance frenó la posibilidad de retiro, con una especie de “corralito”.

Sobre las dudas que surgieron por el cese temporal de los retiros de USDC, CZ explicó que “debido a que autoconvertimos USDC a BUSD con el fin de retener grandes reservas de liquidez, generalmente retenemos depósitos de USDC para futuros retiros”.

Precisamente, respecto de lo ocurrido, señaló que “muchas personas depositaron BUSD o USDT para retirar USDC. Cuando esto ocurre, tenemos que convertir. Nuestros canales de conversión actuales son torpes. Tenemos que pasar por un banco en NY en USD, lo que es lento. Vamos a mejorar esto en el futuro”.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa también había explicado que "creemos que es importante tener en cuenta que la liquidación del mercado de ayer, alimentada por Reuters, resultó en aproximadamente USD 1.14B retirados de nuestra plataforma en un período de 12 horas, que se gestionó con facilidad”.

Y agregaron que “superamos esta prueba de resistencia extrema porque nuestro modelo de negocio es muy sencillo: custodiamos activos y generamos ingresos a partir de las comisiones por transacción".

Sobre los próximos meses de las criptomonedas

Con todo lo que está ocurriendo en la industria de las criptomonedas, Changpeng Zhao reconoció que “estamos en un momento histórico en cripto y tengan la seguridad de que esta organización se construyó para durar”.

En el tramo final del comunicado a su personal, aseguró que “mientras sigamos ofreciendo a los usuarios el mejor producto, la mejor experiencia de usuario y un entorno de negociación sin fricciones, Binance sobrevivirá a cualquier criptoinvierno”.

Por último, luego de agradecer a todo su equipo por el trabajo y dedicación, CZ alertó que “los próximos meses serán difíciles, pero vamos a superar este período y seremos más fuertes por haber pasado por él”.

Las dudas sobre la prueba de reservas

Otro tema que despertó dudas e incertidumbre, entre usuarios e inversores, es la real transparencia de las pruebas de reservas y fondos. El artículo de Reuters asegura que, aunque la compañía ofreció varios informes de reservas, no convencieron, ya que al ser una empresa privada que no cotiza en bolsa, no tiene necesidad de ofrecer auditorías financieras exhaustivas, por lo que los especialistas no quedaron satisfechos con la información que proporcionan.

De hecho, Douglas Carmichael, auditor jefe de la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas de EE. UU., fue contundente: "Binance no ha publicado nada que proporcione una visión general completa de su situación financiera o liquidez”.

En este sentido, la compañía informó que "realizar adecuadamente una prueba de reservas de custodia de este alcance y escala es un proceso muy complejo que es nuevo y único en la industria y requiere diferentes grados de verificación interna y de terceros en la cadena que con las instituciones financieras tradicionales”.

Asimismo, explicaron que “la publicación de las reservas de custodia de BTC ha sido sólo el primero de los muchos pasos que daremos en las próximas semanas para ofrecer más transparencia y garantías de nuestras reservas de custodia”.

Finalmente, adelantaron que “a raíz de los recientes acontecimientos, es imperativo que desarrollemos nuevos sistemas que permitan a los usuarios acceder a la verificación continua en la cadena de sus activos en custodia para recuperar la confianza de los usuarios y demostrar una vez más que cripto es más seguro y transparente que las finanzas tradicionales".