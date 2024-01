Cómo las stablecoins podrían facilitar el camino hacia la dolarización de Argentina que busca el presidente Milei

Hace más de 20 años, el peso argentino se quebró, y nadie pudo arreglarlo. No es adecuado para almacenar valor. No sirve para asignar precios a las cosas. Se ha vuelto incómodo para comerciar, ya que el billete de mayor denominación equivale aproximadamente a 1 dólar. Por todas estas razones, no debería sorprender que Argentina tenga la mayor cantidad de dólares en efectivo per cápita después de Estados Unidos.

Según datos del INDEC (la principal oficina de estadísticas del país), al último trimestre de 2022, los argentinos tenían USD 261.795 millones ahorrados fuera del sistema, considerando dinero en el extranjero, cajas de seguridad y billetes debajo del colchón. Aunque Argentina no está oficialmente dolarizada, hay una dolarización "de facto". El nuevo presidente promete reconocer la realidad; aunque esto, por supuesto, tiene sus desafíos.

La primera dolarización de la era cripto

Ecuador, El Salvador y Timor Oriental adoptaron el dólar como su moneda oficial entre 2000 y 2001. En el caso de Panamá, prácticamente un siglo antes, en 1904, todavía prevalecía un mundo analógico. Pero el caso argentino es bastante diferente. Ahora, existen Bitcoin y stablecoins como USDT o DAI. Y, de hecho, Argentina ya es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas, según Chainalysis.

Con decenas de millones de dólares diarios en volumen activo, estas redes monetarias son más que una novedad para la mayoría de los argentinos. Solo era necesario combinar una población tecnófila obligada a lidiar con dinero local de mala calidad.

Problemas al tomar un "baño de realidad"

Supongamos que el nuevo gobierno argentino finalmente decide adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial: ¿Significa que todos los billetes almacenados se volcarán en la economía?

Por varias razones, es poco probable que algo así suceda. Aunque han pasado varios años, el famoso “corralito” sigue siendo traumático en la memoria de los argentinos.

En diciembre de 2001, los ciudadanos descubrieron que un gobierno y un sistema financiero cómplices podrían confiscar sus ahorros de toda la vida. Es por eso que el colchón y la caja de seguridad son más seguros que los bancos en este país.

Pero hay un problema adicional: casi todos los dólares almacenados son de alta denominación (típicamente $100), lo cual es nada práctico para transacciones diarias. Esto no es un problema menor. En la dolarización de Ecuador, uno de los problemas más graves que enfrentó el gobierno fue la escasez de billetes de 1, 5 y 10 dólares, esenciales para los intercambios diarios.

Ventajas de tener dólares en la blockchain

Nuestra tesis es que el dólar cripto impulsará la dolarización que será oficial en Argentina tarde o temprano. Las stablecoins, en ese sentido, sirven como un sustituto digital de los dólares físicos, atendiendo a transacciones de baja denominación vitales para las operaciones económicas diarias.

Presentan un medio más pragmático y seguro de almacenar valor en comparación con el método arriesgado de esconder efectivo debajo de un colchón. Las transacciones realizadas a través de stablecoins son rápidas y económicas, agilizando la transferencia de valor, en contraste con las transferencias bancarias convencionales.

Con barreras de entrada mínimas, solo necesitan un dispositivo móvil conectado, eliminan la necesidad de aprobación bancaria y los gastos de mantenimiento asociados. Operando en redes P2P resistentes a la censura, estas monedas priorizan la privacidad y autonomía, cualidades muy estimadas por la población argentina en contraste con las transacciones financieras tradicionales.

¿Y si Argentina es solo un punto de partida?

Las simpatías globales resuenan con los desafíos enfrentados por los argentinos en medio de su agitación económica, ya que a menudo encuentran seguridad en su moneda nacional. Sin embargo, muchos deben reconocer que, salvo algunas excepciones, su moneda local tiene un valor mínimo fuera de los confines de sus fronteras nacionales.

Ni siquiera sospechan que un colapso global de la moneda similar al del peso argentino podría ocurrir como resultado de un par de años de mala gestión gubernamental.

Se estima que, en 2023, la tasa global de propiedad de criptomonedas será de alrededor del 4.2% de la población mundial, algo así como 420 millones de usuarios en todo el mundo, según datos de la firma consultora TripleA.

Pero a medida que estas tecnologías continúen ganando adopción con el tiempo, y estamos seguros de que lo harán, los silos de moneda local tenderán a desaparecer.

Hoy, es más fácil imaginar una economía globalmente conectada donde las personas aprendan más sobre estas nuevas tecnologías monetarias y, a partir de este aprendizaje, prefieran una mejor forma de dinero ahora disponible literalmente al alcance de sus manos.

"El futuro ya está aquí; solo que no está distribuido de manera uniforme", señaló William Gibson, un destacado escritor de ciencia ficción y pionero del género ciberpunk. Palabras que hoy adquieren un nuevo significado y, al mismo tiempo, sirven como homenaje a los cypherpunks, ese mítico grupo de criptógrafos que sentaron las bases para la creación del mejor dinero en la historia de la humanidad.

(*) PR & Marketing Manager de Tether para Latam.